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Kasus Balogun, Brussel bereaksi: "Keputusan yang memalukan"

USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup

Federasi Sepak Bola Belgia telah menerima berbagai bentuk dukungan politik di Belgia, di mana keputusan FIFA untuk menangguhkan skorsing penyerang AS tersebut—sehingga ia dapat bermain dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan tim nasional asuhan Rudi Garcia—digambarkan sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar fair play dan sebuah “aib”.


“Kekuatan sejati terletak pada kemenangan dengan fair play dan menghormati semua aturan. Inilah yang akan dilakukan Belgia besok, komentar Jacqueline Galant, Menteri Olahraga Federasi Wallonia.

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