Musim 2025-2026 menyuguhkan gambaran yang benar-benar berbeda dari apa yang dialami klub Barcelona selama beberapa tahun terakhir.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kembalinya secara bertahap ke Stadion Spotify Camp Nou, perkembangan pendapatan komersial, dan pulihnya aktivitas operasional yang biasa, telah memungkinkan klub untuk melampaui batas satu miliar euro dari pendapatan operasional untuk pertama kalinya. Secara spesifik, pendapatan Barcelona mencapai 1,060 miliar euro, dengan kenaikan sebesar 66 juta euro dibandingkan musim sebelumnya.

Persoalannya tidak hanya menyangkut besarnya pendapatan, tetapi komposisinya juga berubah. Stadion kembali memperoleh bobotnya setelah dua musim dengan pemanfaatan yang terbatas, sementara pendapatan sponsor mencapai 265 juta euro, dan pendapatan penjualan produk serta pemasaran mencapai 208 juta euro, keduanya merupakan tingkat tertinggi dalam sejarah klub.

Pendapatan yang dihasilkan dari stadion juga naik sekitar 50 juta euro dibandingkan musim sebelumnya, sementara hak siar televisi tetap berada pada tingkat yang tinggi dan stabil. Namun di sinilah muncul sisi kedua dari persamaan tersebut, karena menghasilkan pendapatan yang lebih besar tidak selalu berarti meraih keuntungan yang lebih besar. Pengeluaran operasional mencapai 1,022 miliar euro.

Hasilnya adalah, meskipun pendapatan reguler melampaui batas satu miliar euro untuk pertama kalinya, margin yang tersisa setelah menanggung biaya struktur klub masih terbatas. Di samping pengeluaran operasional, harus diperhitungkan pula hasil keuangan, yang mencatat defisit sebesar 37 juta euro pada musim 2025-2026, antara klub dan proyek Espai Barça.

Hasil operasional reguler mendekati titik impas, dan setelah memperhitungkan pos-pos luar biasa dan pajak, musim ini berakhir dengan kerugian bersih sebesar 18 juta euro. Selisih antara pendapatan, hasil keuangan, dan likuiditas kas ini kemungkinan besar merupakan cara terbaik untuk memahami situasi Barcelona saat ini.

Selama musim 2025-2026, aktivitas operasional, yaitu aktivitas biasa klub, menghabiskan 74 juta euro dari likuiditas kas, sementara investasi klub menyerap tambahan 372 juta euro.

Sport menegaskan bahwa Barcelona kembali memiliki basis pendapatan yang melampaui satu miliar euro, dengan pertumbuhan pada aktivitas berulang seperti sponsor, penjualan produk, dan pemanfaatan stadion. Namun bagian tersulit masih tetap ada, yaitu mengubah volume aktivitas ini menjadi penghasilan likuiditas yang memadai setelah membayar gaji, biaya struktur, bunga, investasi, dan pembayaran utang.

Pada 30 Juni lalu, Barcelona memiliki sekitar 910 juta euro dari total utang keuangan. Setelah mengurangkan likuiditas yang tersedia dari utang tersebut, utang bersih mencapai 607 juta euro, dibandingkan 469 juta euro pada tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, laporan keuangan musim 2025-2026 dapat dibaca sebagai musim transisi. Masalah pendapatan yang dialami Barcelona mulai berkurang secara bertahap; dan tantangan kini terletak pada mengubah pemulihan aktivitas ekonomi menjadi pengurangan utang dan penghasilan likuiditas, sesuatu yang akan membutuhkan waktu.

Barcelona memasuki tahap yang sensitif, di mana pendapatan harus mulai berubah menjadi likuiditas kas. Proyek Espai Barça akan menjadi bagian mendasar dari transformasi ini, tetapi ia juga membawa sebagian besar risiko. Masih ada pendanaan yang harus disediakan, dan utang akan tetap memengaruhi kemampuan klub untuk menghasilkan likuiditas, serta penyimpangan apa pun dalam pendapatan, biaya, atau jadwal waktu dapat mengecilkan margin kesalahan.

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