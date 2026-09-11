Kartu hitam telah tiba di sepak bola, setelah Federasi Rumania memutuskan untuk memberlakukan aturan baru yang bertujuan mengurangi perilaku tidak pantas dari para orang tua dan penonton, selama pertandingan kelompok usia.

Federasi Sepak Bola Rumania mengumumkan, hari Jumat ini, penerapan regulasi baru yang mencakup penggunaan kartu hitam, untuk menghukum perilaku kasar dan tidak pantas dalam sepak bola pembinaan, dalam sebuah langkah yang bertujuan melindungi anak-anak dari tekanan dan pelanggaran yang mungkin mereka alami dari tribun, sebagaimana dikutip surat kabar "Sport" asal Catalunya.

Baca juga

Mantan bintang Barcelona: Andai saya punya trio Real Madrid, saya akan duduk sepanjang pertandingan

Video: Magdi Abdelghani: Amuta terlalu berlebihan dalam kemarahannya, dan tindakannya tidak akan berlalu begitu saja bersama saya

Langkah ini merupakan terobosan perintis di dunia olahraga, karena federasi menegaskan: "Sepak bola harus tetap menjadi permainan, ruang untuk kegembiraan dan pertumbuhan yang sehat bagi anak-anak. Federasi Rumania, melalui platform BRAVO, melanjutkan upayanya untuk memerangi salah satu situasi paling menyakitkan dalam sepak bola usia dini: pelecehan dan tekanan yang dilakukan oleh para orang tua dan penonton dari tribun."

Federasi menjelaskan, dalam sebuah pernyataan, bahwa regulasi baru itu disahkan "pada 11 September oleh komite darurat," dan bahwa regulasi tersebut "sejak awal telah tercantum dalam sistem kompetisi anak-anak dan remaja."

Tindakan disipliner baru ini berlaku untuk kelompok usia 7 hingga 16 tahun, berangkat dari prinsip bahwa "anak-anak tidak boleh menjadi korban dari ambisi orang dewasa, tekanan mereka, atau kekecewaan mereka di tribun."

Arti penting kartu hitam terletak pada fakta bahwa kartu itu berarti penghentian permanen pertandingan, karena federasi menjelaskan: "Kartu hitam adalah isyarat visual yang digunakan wasit untuk menyatakan, tanpa ambiguitas apa pun, bahwa pertandingan dihentikan secara permanen akibat perilaku tidak pantas dari penonton atau orang tua. Perilaku kasar tidak hanya memengaruhi jalannya pertandingan, tetapi juga bisa berdampak langsung pada anak-anak dan seluruh tim."

Protokol yang diberlakukan

Wasit adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan apakah perilaku para orang tua dan penonton sesuai dengan sifat pertandingan usia dini, dengan bantuan wasit keempat, jika ada, atau petugas pertandingan lainnya.

Sebelum mencapai kartu hitam, penanganan perilaku kasar melewati beberapa tahap, dimulai dengan peringatan pertama, dan bisa mencapai penghentian sementara pertandingan selama 10 menit.

Apabila wasit mendeteksi perilaku tidak pantas, ia terlebih dahulu meminta para pelatih untuk menghadap penonton, bersamaan dengan pemberian peringatan melalui pengeras suara. Dan jika perilaku itu berlanjut, pertandingan dihentikan sementara, dan kedua tim diminta menuju ruang ganti.

Dan jika perilaku itu berulang setelah permainan dilanjutkan, kartu hitam ditunjukkan pada peringatan ketiga, karena protokol menyatakan bahwa "jika perilaku kasar berlanjut setelah permainan dilanjutkan, wasit meniup peluit untuk mengakhiri pertandingan. Pertandingan dihentikan secara permanen dan tidak dapat dilanjutkan kembali."

Federasi menambahkan: "Wasit menunjukkan kartu hitam sebagai isyarat visual atas keputusan penghentian permanen. Itu adalah tanda bahwa batas telah dilampaui. Jika tindakan korektif tidak berhasil menghentikan perilaku kasar, pertandingan tidak dapat dilanjutkan, dan wasit menunjukkan kartu hitam untuk mengakhiri pertandingan secara resmi dan terlihat."

Perilaku yang menjadi sasaran regulasi ini mencakup pelecehan verbal, termasuk cacian dan hardikan, di samping memukul anak atau mendorong mereka, serta mencaci, memukul, atau mendorong anggota staf teknis tim itu sendiri.

Sanksi juga mencakup mencaci, memukul, atau mendorong pemain tim lawan atau anggota staf teknisnya, terus-menerus menantang atau mencaci, memukul, atau mendorong wasit dan petugas pertandingan, di samping terlibat dalam pertikaian verbal atau fisik dengan orang tua atau penonton lain.

Anda dapat membahas topik dan berita ini lebih mendalam di forum "Kooora".