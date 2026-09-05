Karim El Ahmadi dan Arnold Bruggink memperkirakan Ruben van Bommel akan untuk pertama kalinya dipanggil ke timnas Belanda pada akhir bulan ini. Hal itu mereka sampaikan di VriendenLoterij Eretribune di ESPN.

PSV meraih kemenangan 1-3 atas Ajax dalam laga big match pada Sabtu. Sosok yang paling banyak dibicarakan setelah laga adalah Van Bommel. Dan itu lebih ke arah negatif ketimbang positif.

Winger PSV itu pada babak kedua melayangkan benturan keras kepada Aaron Bouwman, yang kemudian harus meninggalkan lapangan karena cedera. Van Bommel dihukum kartu kuning.

Setelah pertandingan, insiden itu banyak dibahas, tetapi pembawa acara Jan Joost van Gangelen menyebut di VriendenLoterij Eretribune bahwa analis Arnold Bruggink juga ingin memberi sedikit perhatian positif kepada sang penyerang.

“Seorang pemain yang tentu sangat banyak dibicarakan: Ruben van Bommel. Kita membahasnya dari sisi negatif,” kata Van Gangelen, lalu mengalihkan perhatiannya kepada Bruggink. “Tapi kamu tadi bilang: itu disayangkan, karena dia benar-benar bermain bagus hari ini. Dia sangat cepat, punya kemampuan teknik, dan juga sangat kuat.”

Bruggink menanggapi: “Dia punya segalanya sebagai winger modern. Kalau melihat cara dia bermain... Dia ingin menerima bola di ruang dalam, tetapi juga di kaki. Dia begitu cepat dalam beberapa meter pertama... Dengan itu dia punya ancaman yang sangat besar.”

“Saya pikir dia pasti akan dipanggil. Menurutmu begitu juga, kan?”, ujar El Ahmadi kemudian. Bruggink menjawab: “Ya, saya rasa begitu.”

Van Bommel sebelumnya belum pernah masuk skuad timnas Belanda. Namun, dia sudah mencatatkan enam belas penampilan internasional untuk Jong Oranje, dengan mencetak empat gol.