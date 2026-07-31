Jamie Carragher, mantan bek Liverpool, menegaskan bahwa Liverpool harus memprioritaskan perekrutan pengganti bintang Mesir Mohamed Salah sebelum berupaya menggaet winger Paris Saint-Germain asal Prancis, Bradley Barcola.

Pemain internasional Prancis itu kerap bermain di posisi sayap kiri, sementara Salah mengisi sayap kanan selama perjalanan sukses yang berlangsung sembilan tahun di Anfield.

Pilihan-pilihan sayap kiri Liverpool saat ini mencakup Cody Gakpo, pemain muda berbakat Rio Ngumoha, serta rekrutan baru Victor Munoz.

Sejumlah sumber mengungkapkan kepada jaringan "ESPN" bahwa klub Inggris tersebut bersiap mengajukan tawaran pertamanya untuk menggaet Barcola, dengan sejumlah laporan menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain menaksir nilai pemain itu sekitar 150 juta euro.

Carragher berkata, dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sports": "Dia pemain hebat, tidak diragukan lagi, dan saya ingin melihat Barcola di Liverpool".

Carragher menambahkan: "Namun bagi saya, dia adalah seorang winger kiri".

Mantan bek Liverpool itu melanjutkan: "Hal utama yang menonjol sebagai kebutuhan mendesak bagi Liverpool saat ini adalah mengganti Salah, yang bermain sebagai winger kanan. Dan saya tidak yakin Liverpool memiliki pemain mana pun dalam skuad yang benar-benar merasa nyaman bermain di posisi sayap kanan".

Carragher menjelaskan: "Tim kemungkinan besar memiliki setidaknya empat pemain dalam skuad sebelum bergabungnya Barcola, jika ia bergabung, yang bisa bermain di sisi kiri dengan sangat leluasa".

Carragher meneruskan: "Namun jika Anda bertanya kepada saya, apakah saya ingin Barcola datang bersamaan dengan Liverpool merekrut winger kanan juga? Saya akan sangat senang karena beberapa pemain harus pergi, dan itu tentu hal yang wajar".

Carragher menegaskan: "Namun untuk saat ini, saya merasa musim panas ini harus dikhususkan untuk mengganti Salah, dan Barcola tidak menggantikan kepergian Mo".

Mengenai kemungkinan bahwa transfer Barcola bisa menghambat perkembangan Ngumoha, yang mencetak gol dalam kemenangan uji coba terbaru atas Wrexham pekan ini, Carragher menekankan bahwa pemain berusia 17 tahun itu perlu tampil secara reguler dalam pertandingan.

Carragher berkata: "Rio anak muda, dia benar-benar luar biasa, dan saya yakin dia akan terus berkembang berangkat dari apa yang ia tampilkan musim lalu. Namun ini poin penting: Anda membeli pemain yang sangat muda dengan jumlah uang yang besar yaitu Barcola, dan saat ini dia lebih baik daripada Rio Ngumoha".

Carragher menambahkan: "Namun pada akhirnya Anda mengharapkan dalam satu atau dua tahun ke depan Rio ingin bermain pekan demi pekan bersama Liverpool, dan terserah kepada dirinya untuk membuktikan hal itu".

Carragher melanjutkan: "Jadi ketika Anda membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain muda di posisinya, hal itu membuat Anda sedikit bimbang. Ada pembicaraan tentang kemungkinan Rio Ngumoha bermain di sisi kanan dan mendapatkan sejumlah menit di sana, dan sebagai pemain muda itu hal yang baik untuk bermain di kedua sisi, tetapi saya rasa posisinya saat ini adalah sayap kiri".

Ia menutup: "Namun jika mereka bergerak dan mendatangkan pemain untuk posisi sayap kanan, lalu menggaet Barcola, kemudian menjual dua pemain sayap yang kini ada di tim, saya rasa itu akan menjadi hal yang luar biasa".