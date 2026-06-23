Karena kasus yang menimpa putranya... Apakah Mido mengalami stroke?

Ahmed Hossam "Mido", mantan bintang tim nasional Mesir, mengalami gangguan kesehatan setelah banding yang diajukan putranya dalam kasus yang menjeratnya ditolak.

Akibat kondisi kesehatan tersebut, Mido tidak hadir dalam acara yang dipandunya di saluran televisi satelit Mesir "Al-Nahar" kemarin.

Beberapa media Mesir melaporkan bahwa Mido mengalami stroke akibat terpengaruh oleh situasi yang menimpa putranya.

Namun, Tamer Wasfi, saudara laki-laki Mido, menjelaskan bahwa mantan penyerang Zamalek tersebut tidak mengalami stroke.

Ia menambahkan, dalam pernyataannya kepada jurnalis Mesir Ahmed Galal, “Mido mengalami kenaikan tekanan darah yang sangat tinggi dan mengalami kesulitan bernapas.”

Ia melanjutkan, “Mido ditempatkan di bawah pengawasan di salah satu rumah sakit, dan telah keluar pada siang hari ini.”

Saat ini, Mido tidak terikat dengan klub mana pun sebagai pelatih, karena ia fokus memandu program televisinya bersama jurnalis Ahmed Shubair.

Pengalaman kepelatihannya yang terakhir adalah memimpin klub Ismaily pada periode Desember 2022 hingga Februari 2023, dan sebelumnya ia juga pernah melatih beberapa klub terkemuka, di antaranya Zamalek, Wadi Degla, dan Al-Wehda dari Arab Saudi.