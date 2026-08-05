Karena Julian Alvarez, Atletico Madrid tutup pintu bagi Osimhen

Sejumlah laporan media mengungkapkan bahwa penyerang Nigeria Victor Osimhen, bintang klub Turki Galatasaray, telah ditawarkan kepada klub Spanyol Atletico Madrid selama periode bursa transfer musim panas saat ini, dalam sebuah langkah yang mencerminkan keinginan kuat sang pemain untuk mengenakan seragam "Los Rojiblancos".

Situs "Club Uria" menyebutkan bahwa para perantara menawarkan jasa Osimhen, yang berusia 27 tahun, kepada manajemen Atletico Madrid dengan mahar 75 juta euro, untuk merekrut salah satu penyerang paling menonjol di sepak bola Eropa saat ini.

Menurut laporan tersebut, Osimhen menunjukkan kesediaannya untuk menerima pemotongan gaji tahunannya demi mewujudkan impian bermain di Stadion "Wanda Metropolitano".

Penyerang Nigeria itu saat ini menerima gaji yang tinggi bersama Galatasaray, dengan memanfaatkan keringanan pajak yang diberikan kepada penduduk asing di Turki selama dua puluh tahun pertama, sehingga pendapatan bersihnya meningkat secara signifikan.

Osimhen terikat kontrak dengan klub Turki tersebut yang berlaku hingga musim panas 2029.

Langkah ini datang untuk menegaskan kekaguman sang pemain yang telah diumumkan terhadap pelatih Diego Simeone. Osimhen sebelumnya sempat memuji pelatih asal Argentina itu pada Januari lalu setelah timnya menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions Eropa, dengan mengatakan: "Saya mengaguminya, saya selalu menjadi penggemar pelatihnya. Saya sudah bertemu dengannya dua kali. Mereka bermain dengan gaya menyerang dan memiliki identitas yang jelas".

Ia menambahkan: "Pelatih itu sudah berada di sini selama bertahun-tahun, sehingga para pemain terbiasa dengan gaya permainannya. Saya sangat mengagumi pertandingan yang kami jalani, karena Atletico adalah salah satu tim terbaik di dunia, dan bermain imbang dengan mereka menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang benar".

Meski keinginan sang pemain begitu jelas, Atletico Madrid menolak tawaran yang diajukan karena tidak tersedianya likuiditas finansial yang diperlukan untuk merampungkan transaksi sebesar ini saat ini.

Sumber-sumber yang dekat dengan klub menjelaskan bahwa peran teknis yang mungkin akan diisi oleh Osimhen adalah peran yang sama dengan yang dimainkan oleh pemain Argentina Julian Alvarez saat ini.

Manajemen "Los Rojiblancos" berpegang teguh pada Alvarez sepenuhnya dan tidak berpikir untuk menjualnya, yang menjadi alasan tambahan di balik pengabaian opsi merekrut bintang Nigeria tersebut.

Tawaran Osimhen tidak hanya terbatas pada Atletico Madrid saja, karena berbagai laporan mengindikasikan bahwa sang pemain juga ditawarkan kepada klub Spanyol Barcelona, serta klub-klub Inggris Arsenal dan Tottenham.

Tottenham mengajukan tawaran resmi yang melampaui 55 juta euro, namun manajemen Galatasaray menolaknya karena tidak memenuhi tuntutan finansial mereka yang berpegang teguh untuk mendapatkan 75 juta euro sebagai kompensasi atas pelepasan penyerang mereka.