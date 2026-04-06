Karena insiden di Barcelona, Atlético terus menyerang Komite Wasit

Atlético Madrid menyatakan keberatannya yang sangat keras terhadap keputusan wasit dalam pertandingan-pertandingannya belakangan ini, karena klub tersebut merasa telah mengalami ketidakadilan wasit baik dalam derby terakhir melawan Real Madrid maupun pada pertandingan pekan ini melawan Barcelona.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", wasit Mateo Busquets Ferrer sempat mengeluarkan kartu merah kepada pemain Barcelona Gerard Martin selama pertandingan, namun wasit di ruang VAR memintanya untuk meninjau kembali adegan tersebut.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa wasit Mario Millero ikut campur dengan memberikan pendapat pribadinya dalam pertandingan, sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, sehingga membuat wasit lapangan menarik kembali keputusannya dan hanya memberikan kartu kuning kepada Martin.

Keputusan ini memicu kemarahan Atletico, terutama mengingat insiden serupa beberapa minggu lalu di mana Komite Wasit saat itu menegaskan bahwa pelanggaran tersebut layak mendapat kartu merah.





Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atlético Madrid, pada Minggu malam mengkritik mekanisme penggunaan teknologi video dengan kata-kata keras, mengatakan: "Ketika kita melihat gambar dan mendengarkan rekaman suara yang dibagikan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol, kita tidak bisa tidak merasa malu."

Atlético Madrid mengirimkan pesan baru pada Senin pagi melalui akun resminya, disertai gambar tekel keras Gerard Martín terhadap Tiago Almada, dengan teks: "April dimulai seperti akhir Maret... Menunggu episode ke-27 program 'Waktu Peninjauan' dari Federasi Sepak Bola Spanyol dan Komite Wasit."

Komite Wasit diperkirakan akan mengumumkan pendapatnya mengenai keabsahan keputusan tersebut besok, Selasa, di tengah prediksi dari wasit pensiunan Estrada Fernández bahwa komite akan memutuskan bahwa Gerard Martín harus diberi kartu merah.



Baca juga: "Pessimisme Meningkat"... Pukulan Baru bagiAtlético Madrid Jelang Laga Melawan Barcelona