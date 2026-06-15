Karena Duko... dilema yang mungkin muncul mengacaukan rencana Belgia

Jeremy Doku, pemain sayap Manchester City, merupakan salah satu pemain kunci di tim nasional Belgia, yang akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Mesir pada Senin malam ini.

Duko akan menjadi ayah untuk pertama kalinya saat Piala Dunia masih berlangsung, dan ia ingin hadir saat kelahiran anaknya, yang mungkin menimbulkan dilema bagi timnas Belgia.

Dalam pernyataan kepada media yang dilansir Reuters, Doku mengatakan istrinya diperkirakan akan melahirkan pada minggu kedua Juli, saat turnamen telah memasuki babak perempat final.

Dia menambahkan, "Ini tergantung kapan tepatnya itu terjadi, tapi ini kelahiran anak pertama saya, jadi saya pasti ingin ada di sana."

Dia melanjutkan, "Jika Anda bertanya apa yang saya inginkan, jawabannya jelas: tidak ada yang ingin melewatkan kelahiran anak pertamanya. Namun, saya juga tahu bahwa sepak bola melibatkan banyak pertimbangan lain."

Dia menyimpulkan, "Saya tahu Federasi Sepak Bola Belgia mendukung para pemainnya dan memahami keadaan mereka. Kita lihat saja apa yang bisa kita lakukan."

Media Belgia melaporkan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk mengizinkan Doku pergi ke Inggris guna menghadiri kelahiran anaknya.