Karena Álvarez... Atlético Madrid secara resmi meningkatkan pertarungan melawan Barcelona

Klub Atlético Madrid telah mengajukan keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Federasi Sepak Bola Spanyol terhadap klub Barcelona terkait “gangguan” yang dialami penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, yang bermain untuk Atlético.

Minggu lalu, setelah pernyataan Julián Álvarez yang mengatakan, “Hal terbaik bagi semua pihak adalah saya pergi. Saya ingin mewujudkan impian saya,” Atlético Madrid menegaskan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan terhadap Barcelona, yang menurut surat kabar Spanyol “Cope”, telah diajukan pada hari Selasa ini.

Beberapa jam setelah pernyataan Alvarez, Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atlético Madrid, dalam wawancara dengan Kantor Berita Spanyol (EFE), mengatakan: “Tanggung jawab kami adalah membela kepentingan Atlético Madrid, dan karena itulah kami akan mengajukan pengaduan ke FIFA terhadap Barcelona karena melakukan negosiasi dengan pemain yang masih terikat kontrak selama periode perlindungan.”

Atlético Madrid menunjukkan keyakinan bahwa pengaduan tersebut akan berhasil, karena seorang sumber dari dalam klub mengatakan kepada surat kabar “Mundo Deportivo” bahwa mereka tidak akan mengambil langkah ini jika tidak yakin akan keberhasilannya.

Alvarez memiliki kontrak dengan Atlético Madrid hingga tahun 2030, dengan klausul penalti sebesar 500 juta euro, namun ia secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hengkang dari klub Madrid tersebut, di tengah ambisi besar Barcelona untuk merekrut bintang Argentina ini pada musim panas ini.