Karangan Bunga Frans Putros: Cara Unik Persib Yang Sampai 'Dijaga' Walikota Bandung

Bukan lewat video sinematik atau pengumuman megah, Persib memilih cara yang jauh lebih nyentrik: karangan bunga misterius di tengah Kota Bandung.

Karangan bunga itu diletakkan di bawah salah satu flyover ikonik Bandung di Jalan Asia-Afrika, lengkap dengan pesan tersirat yang mengundang rasa penasaran publik: "Wilujeng Sumping ... Di Persib".

Namun di balik tampilannya yang sederhana, prosesnya justru penuh drama. Tim konten Persib khawatir instalasi kreatif itu bakal diangkut Satpol PP karena dianggap mengganggu ketertiban kota.

"Itu kan karangan bunga ditaruh dan diinapkan di bawah jembatan, yang kami khawatirkan takut hilang kan. Kebayang coba diangkut Satpol PP itu kembang, jadi begitu kita memperkenalkan besoknya, ya kita tampilkan, bunganya tidak ada," ujar Adhi Pratama, Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), kepada GOAL.

Bahkan mereka sempat meminta bantuan langsung ke Wali Kota Bandung untuk memastikan karangan bunga itu aman sampai waktu pengumuman tiba.

"Nah, putar otak bagaimana caranya... Saya memberanikan diri menghubungi Pak Wali ya, Pak [Muhammad] Farhan. 'Pak izin, izin salah. Saya ingin membuat konsep perkenalan pemain lewat karangan bunga, diletakkan di bawah flyover yang ada Pidi Baiq, boleh tidak dijaga Pak?'. Dijaga bagaimana, kata Pak Farhan. Takutnya diambil Satpol PP. Oke, dia bilang. Ya sudah nanti saya minta tim begitu kata Pak Farhan."

"Akhirnya itu pakai cone dijaga terus petugas dari Pak Wali tiap berapa jam selalu patroli. Pada akhirnya ketika pagi saya minta tim untuk standby jam 6 masih ada, Alhamdulillah."

Kerja keras itu terbayar. Ketika akhirnya Persib merilis perkenalan resmi Frans Putros, fans ramai memenuhi Jalan Asia-Afrika, dengan Walikota Bandung Farhan yang secara resmi mengumumkan pemain internasional Irak tersebut ke publik.

Bagi Putros sendiri, ini menjadi penyambutan yang berbeda dari klub manapun yang pernah ia bela.

"Sangat indah, sangat bagus. Itu sesuatu yang saya nantikan ketika saya melihatnya. Tentu saja, karena saya bergabung dengan tim [Persib] di Thailand, jadi saya sudah menantikan untuk bisa datang ke sini," kata Frans Putros kepada GOAL.

"Saya sangat senang melihat semua pesan, sambutan dan dukungan yang diberikan. Itu benar-benar indah."

Sementara itu, pelatih Maung Bandung Bojan Hodak menyambut baik gebrakan yang dilakukan oleh Persib dalam perkenalan pemain. Kepada GOAL, Bojan mengatakan: "Musim ini, tim marketing bekerja jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan bisa kita lihat ini menarik, banyak orang yang mengikuti di media sosial dan itu hal yang positif."