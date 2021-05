Kapten Vietnam Enggan Remehkan Indonesia

Ngoc Hai menargetkan setidaknya memperoleh empat poin untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya.

Kapten Vietnam Que Ngoc Hai tetap tidak meremehkan Indonesia yang menjadi lawan pertama mereka di pertandingan sisa Grup G babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 di Uni Emirat Arab (UEA) pada awal bulan depan.

Skuad Vietnam telah memulai latihan perdana kemarin di Vietnam Youth Football Training Center setelah diistirahatkan satu hari selepas melakukan vaksin tahap kedua sebagai upaya pencegahan terpapar COVID-19.

Pemusatan latihan (TC) kali ini menerapkan peraturan ketat. Federasi sepakbola Vietnam (VFF) tidak mengizinkan wartawan untuk meliput kegiatan tim sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan. 37 pemain yang mengikuti TC juga tidak diizinkan keluar kamp.

“Jajaran pelatih dan pemain menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Setiap pemain tidak bisa keluar [kamp], setiap individu berusaha menjalankan tugasnya. Kami rela sedikit berkorban demi mewujudkan target [lolos ke babak ketiga],” ujar Ngoc Hai melalui kanal YouTube resmi VFF.

Ngoc Hai mengatakan, mental pemain dalam kondisi bagus menghadapi pertandingan sisa ini. Mereka tidak ingin besar kepala, meski memuncaki klasemen sementara dengan koleksi nilai 11, unggul dua angka dari Malaysia. Mereka berselisih tiga poin dari Thailand, dan berjarak lima angka dengan UEA. Laga sisa yang dijalani Vietnam di ajang ini adalah melawan Indonesia, Malaysia, dan UEA.

“Terakhir kali kami berkumpul pada Desember tahun lalu, dan sekarang kembali dengan membawa tugas sulit untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Kami sangat siap menghadapi tantangan besar ini demi menjaga kebanggaan dan kehormatan,” ucap Ngoc Hai.

“Dua dari tiga lawan kami masih mempunyai kesempatan lolos ke babak berikutnya. Tapii kami akan menjalani tiga laga sulit. Kami harus benar-benar dalam kondisi bagus untuk menghadapi Indonesia, Malaysia, dan UEA. Target kami mendapatkan empat hingga enam poin dari tiga laga ini.”

Daftar 37 pemain Vietnam yang menjalani TC:

Kiper: Bui Tan Truong, Nguyen Van Toan, Nguyen Van Hoang, Pham Van Phong.

Belakang: Ho Tan Tai, Bui Hoang Viet Anh, Doan Van Hau, Do Duy Manh, Le Van Xuan, Tran Dinh Trong, Tran Van Kien, Nguyen Thanh Chung, Nguyen Phong Hong Duy, Vu Van Thanh, Pham Xuan Manh, Nguyen Minh Tung, Bui Tien Dung, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Trong Hoang, Que Ngoc Hai.

Tengah: To Van Vu, Nguyen Quang Hai, Pham Duc Huy, Ly Cong Hoang Anh, Luong Xuan Truong, Nguyen Tuan Anh, Tran Minh Vuong, Cao Van Lien, Do Thanh Thinh, Phan Van Long, Nguyen Hoang Duc, Phan Van Duc.

Depan: Nguyen Tien Linh, Nguyen Cong Phuong, Nguyen Van Toan, Nguyen Anh Duc, Ha Duc Chinh.

