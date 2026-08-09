Winger asal Brasil Vinicius Junior menunjukkan sikap suportif terhadap rekan setimnya, Camavinga, setelah gelandang berkebangsaan Prancis itu menuai kritik keras akibat penampilannya selama masa persiapan, menegaskan peran kepemimpinan barunya di dalam Real Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", setelah memperpanjang kontraknya, pemain Brasil tersebut menjadi salah satu pemain paling berpengalaman di tim, sekaligus menjadi salah satu pemimpin tim.

Kini sang winger memikul tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga di ruang ganti. Kenaikan gajinya seharusnya tidak hanya tercermin di atas lapangan, melainkan juga di luar lapangan, melalui perannya sebagai salah satu pemimpin kelompok dan kontribusinya dalam memperkuat kohesi tim.

Camavinga menjadi salah satu pemain yang paling banyak menuai kritik selama masa persiapan Real Madrid menyongsong musim baru, di mana pemain Prancis itu tidak menampilkan performa yang baik. Hal ini diungkapkan oleh sebagian pendukung Real Madrid melalui jejaring sosial, bahkan sebagian dari mereka menuntut kepergiannya dari tim.

Klub pun tidak akan keberatan mencarikan solusi untuknya, tetapi sang pemain menolak pergi dan ingin membuktikan kemampuannya untuk menjadi elemen penting bagi Mourinho.

Di sinilah peran Vinicius muncul, sebab kemarin Camavinga kembali menjadi salah satu pemain yang paling banyak dikritik para suporter selama laga persiapan menghadapi Ferencvaros, setelah melakukan sejumlah kesalahan dalam membangun serangan dari belakang.

Keraguan mengenai penampilannya memicu tuntutan dari banyak suporter agar klub mendatangkan gelandang baru.

Begitu pertandingan usai, Vinicius mengunggah sebuah foto melalui akun Instagram-nya bersama Camavinga, dan menyertakannya dengan emoji "jenderal".

Melalui isyarat ini, pemain Brasil tersebut ingin menunjukkan dukungannya secara terbuka kepada gelandang Prancis itu dan mendampinginya di momen yang sulit ini.

Sang kapten ketiga tim itu lebih memahami daripada siapa pun betapa beratnya kritik yang mungkin diterima seorang pemain, karena itulah ia ingin berada di sisi rekan setimnya.

Vinicius Junior ingin agar semua rekan setimnya merasakan pentingnya mereka di dalam tim, sekaligus menunjukkan bahwa ia berada di sisi mereka di saat-saat sulit.

Penyerang asal Brasil itu memang sudah mulai menjalankan tugasnya sebagai salah satu pemimpin skuad, sebab dengan kepribadian barunya Vinicius kini merasa dirinya sebagai seorang pemimpin sejati.