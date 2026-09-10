Kapten Atletico Madrid meledak: Biarkan Alvarez sendiri!

Bek Spanyol Koke, kapten Atletico Madrid, mengomentari kekalahan timnya (2-1) dari Liverpool pada Rabu kemarin di Stadion Anfield dalam ajang Liga Champions Eropa, dengan menyinggung persoalan rekan setimnya Julian Alvarez yang gagal pindah ke Barcelona selama bursa transfer musim panas.

Alvarez menjadi sorotan utama bursa transfer musim panas setelah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atletico, di tengah ketertarikan serius dari klub Barcelona, tetapi transfer itu pada akhirnya tidak terwujud, sehingga klub Madrid tersebut tetap mempertahankan jasa pemain Argentina itu.

Koke mengatakan dalam pernyataannya usai laga melawan Liverpool: "Kami tampil di babak pertama dengan sangat sempurna, kami mencetak gol, lalu kami tahu bagaimana mengendalikan jalannya pertandingan. Mereka menyamakan kedudukan, dan kami masuk ke jeda antarbabak. Kemudian mereka tampil sedikit lebih baik di babak kedua, dan mencetak gol kedua. Setelah itu, sulit untuk kembali ke dalam pertandingan."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Kami tahu bahwa mereka adalah tim yang menekan dengan kuat, dan mereka membaca pertandingan dengan cara yang sesuai bagi mereka. Sudah semestinya bagi kami untuk meningkatkan tempo permainan, tetapi kami tidak mampu meraih hasil imbang."

Ia melanjutkan: "Kami memulai musim lalu di Liga Champions dengan kekalahan, dan kami mencapai babak semifinal. Liga Champions Eropa adalah musim yang panjang. Meskipun kami sangat ingin memenangkan pertandingan, kami kalah di Bilbao beberapa hari lalu, dan kami kembali kalah hari ini. Kami ingin menang di pertandingan berikutnya."

Mengenai persoalan Alvarez, ia menutup pernyataannya: "Kami semua sangat lelah, terutama dia. Kita harus membiarkannya bermain, menikmati, dan menjalankan tugasnya, yaitu bermain sepak bola. Kalian semua harus sedikit membiarkannya sendiri, karena ia melewati musim panas yang cukup melelahkan. Biarkan dia mengerahkan kemampuan terbaiknya."

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