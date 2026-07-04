Kap Verde berhasil menjebak Zlatan Ibrahimovic: 'Aku hampir menangis...'

Sebagai analis di Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic tak henti-hentinya memuji penampilan Cape Verde di Piala Dunia. Sayangnya, “Hiu Biru” tidak lolos dari babak grup Piala Dunia, namun mereka telah memberikan perlawanan yang mengesankan melawan juara dunia Argentina (kalah 3-2 setelah perpanjangan waktu).

Setelah pertandingan, Ibrahimovic hanya ingin membicarakan satu hal. “Apresiasi untuk Cape Verde.”

“Ini semua tentang Cape Verde, sebuah pulau kecil dengan impian besar. Mereka nyaris mengalahkan raksasa. Mereka adalah pahlawan. Mereka menjadi idola bagi pulau mereka dan tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun selama 90 menit di Piala Dunia ini.”

“Seluruh dunia tidak percaya bahwa Cape Verde memiliki peluang, tetapi pulau kecil itu percaya. Saya dua ratus persen yakin bahwa mereka akan merayakan pesta besar. Mereka akan disambut dengan karpet merah.”

“Prestasi ini layak masuk buku sejarah. Saya hampir menangis... Ini bukan tentang Argentina atau Lionel Messi, melainkan tentang Cape Verde. Mereka nyaris berhasil. Inilah sepak bola,” kata Ibrahimovic, yang tampak benar-benar tersentuh oleh dongeng sepak bola ini.

Sayangnya, dua gol yang dicetak di Rotterdam oleh Deroy Duarte dan Sidny Lopes Cabral tidak cukup untuk melaju ke babak 16 besar.

Argentina akan menghadapi Mesir di babak berikutnya. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa malam pukul 18.00.