Striker Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, menegaskan rasa hormat yang besar terhadap mantan pelatihnya di Tottenham, Jose Mourinho, seraya menyatakan bahwa laga menghadapi Real Madrid di Liga Champions Eropa akan semakin sulit di bawah kepemimpinannya.

Harry Kane mengatakan, dalam wawancara yang dilakukannya dengan surat kabar Spanyol "Marca", menjawab pertanyaan mengenai apakah Jose Mourinho asal Portugal merupakan sosok yang "istimewa" baginya: "Ya, saya sangat mengagumi Jose. Kami memiliki hubungan yang sangat baik di Tottenham. Segalanya tidak berakhir seperti yang kami inginkan, dan tidak mendapatkannya kesempatan untuk memimpin tim di laga final tersebut (maksudnya final Piala Liga Inggris musim 2020-2021, di mana Mourinho dipecat pada bulan April) merupakan hal yang keras dan sulit bagi saya juga, tetapi hubungan saya dengannya sangat baik".

Striker Bayern Munich itu menambahkan: "Saya tampil dalam sejumlah pertandingan terbaik saya di Tottenham di bawah kepemimpinannya, di mana saya meraih Sepatu Emas dan penghargaan pencipta gol terbaik pada tahun yang sama. Ia memberi saya banyak kebebasan untuk menjadi diri saya sendiri dalam bermain dan turun ke tengah untuk menerima bola. Dan saya rasa sebagai sosok yang memahami setiap detail permainan, baik dengan bola maupun tanpa bola, dari sisi taktik maupun dengan wasit, ia memahami setiap situasi".

Ia melanjutkan: "Saya menaruh banyak rasa hormat kepada Mourinho, dan memang benar bahwa kami tidak banyak bertemu sejak ia meninggalkan Tottenham, tetapi kami mungkin akan bertemu tahun ini di Liga Champions Eropa dan akan menyenangkan untuk bertemu dengannya lagi".

Mengenai apakah Real Madrid akan menjadi lawan yang lebih sulit bagi Bayern Munich dengan kehadiran Mourinho, Kane menjelaskan: "Real Madrid mendatangkan pemain-pemain yang bagus dan Mourinho adalah pelatih hebat yang akan mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya. Madrid selalu memiliki pemain-pemain terbaik dunia, dan tahun ini tidak berbeda dari sebelumnya".

Ia menyambung: "Kami tahu bahwa ada kemungkinan besar untuk menghadapi Madrid nanti di turnamen ini, karena Madrid selalu hadir di fase-fase akhir Liga Champions Eropa. Kami mengungguli mereka tahun lalu (ketika kami menyingkirkan mereka dari perempat final), tetapi kami tahu bahwa itu adalah pertandingan yang sangat sulit, dan dengan kehadiran Mourinho sekarang, hal ini akan menjadi lebih rumit".

Mengenai kemungkinannya meraih Sepatu Emas (penghargaan bagi pencetak gol terbanyak di liga-liga Eropa) untuk ketiga kalinya, sebuah pencapaian yang akan menempatkannya di panggung sejarah bersama Lionel Messi (pemilik 6 penghargaan) dan Cristiano Ronaldo (pemilik 4 penghargaan) tanpa ada seorang pun selain keduanya yang meraihnya, bintang asal Inggris itu berkata: "Messi dan Ronaldo mendominasi sepak bola selama satu generasi penuh, dan keduanya termasuk yang terbaik dalam sejarah. Berada dalam perbandingan ini adalah hal yang istimewa dan merupakan target bagi saya".

Kane menutup pernyataannya dengan berkata: "Sebagai striker, saya diharapkan mencetak gol. Sepatu Emas bukanlah satu-satunya target saya, tetapi tentu saja saya tahu bahwa meraihnya juga berarti membantu tim, dan semua itu memberi saya motivasi. Setiap kali saya meraih sebuah penghargaan, saya menginginkan yang lain, dan kali ini tidak akan berbeda. Saya berharap dapat hadir kembali musim ini dengan mencetak sebanyak mungkin gol di Bundesliga, dan kita lihat apakah saya akan meraih penghargaan itu lagi".



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"