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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kane menyamai pencapaian bersejarah Cristiano dan Lewandowski

Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
Bodoe/Glimt
Champions League
H. Kane
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Jerman
Norwegia
Inggris
Portugal
Arab Saudi

Bintang Inggris itu kembali menorehkan jejaknya

Harry Kane melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Bayern Munich di Liga Champions dengan mencetak satu gol dalam kemenangan besar atas klub Norwegia, Bodø/Glimt (5-0), pada Kamis malam ini, dalam laga pekan pertama kompetisi tersebut.

Menurut jaringan statistik "Opta", Kane menjadi salah satu dari hanya 4 pemain dalam sejarah Liga Champions yang mencetak gol dalam 8 pertandingan beruntun atau lebih, bersama Cristiano Ronaldo yang mencapainya dua kali, Robert Lewandowski dua kali, dan Ruud van Nistelrooy.

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Kane mencetak gol kedua Bayern pada menit ke-61, setelah melompat menyambut umpan silang dari tendangan bebas yang dieksekusi Michael Olise, lalu menyundulnya ke dalam gawang, sehingga terus mencetak gol untuk pertandingan kedelapan secara beruntun di Liga Champions.

Jamal Musiala sebelumnya telah membuka keunggulan Bayern pada menit ke-47, sebelum Kane menambah gol kedua, kemudian Alphonso Davies memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-77 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti.

Michael Olise menutup pesta lima gol Bayern dengan mencetak dua gol pada menit ke-83 dan 90+2, sehingga tim Jerman itu meraih kemenangan besar pada awal perjalanan Eropa mereka.

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