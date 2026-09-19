Penyerang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, mengungkapkan pendapatnya soal persaingan bintang Barcelona, Lamine Yamal, dan pemain Real Madrid, Kylian Mbappe, dalam perebutan trofi Ballon d'Or.

Hal itu terjadi setelah kemenangan Bayern Munich atas Union Berlin dengan skor 7-0, kemarin Jumat, di Liga Jerman.

Kane berkata, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Spanyol "AS": "Saya tidak ingin banyak berbicara tentang diri saya. Saya bicara di dalam lapangan. Setiap orang berbeda satu sama lain. Lamine Yamal menjalani musim yang luar biasa, begitu pula Michael Olise. Ballon d'Or bukanlah hal yang berada dalam kendali saya."

Mengenai pernyataan Lamine, penyerang Inggris itu berkata: "Saya tidak tahu dengan niat apa dia berbicara. Dia pemain yang menakjubkan. Dia menjalani musim yang luar biasa, seperti banyak pemain lainnya. Mbappe, Michael Olise, Rodri... ada banyak kandidat."

Kane menutup: "Setiap orang berhak mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang dia inginkan. Hal ini tidak bergantung pada saya. Adapun bagi saya, saya sangat menikmati segala hal yang terjadi. Saya akan menunggu saja untuk melihat apa yang akan terjadi. Saya akan terus melakukan pekerjaan saya di dalam lapangan, dan setelah itu kita akan lihat bagaimana semuanya berakhir."

Sebelumnya, Lamine telah menjelaskan bahwa jumlah gol, menurut argumen yang dijadikan landasan oleh para pejabat Bayern Munich untuk mendukung Harry Kane, tidak seharusnya menjadi faktor penentu ketika memberikan suara untuk memilih pemenang Ballon d'Or.

Bintang Barcelona itu berkata, dalam pernyataan kepada jaringan "Movistar Plus": "Menurut saya Ballon d'Or harus diberikan kepada pemain terbaik di dunia, tidak lebih. Bukan kepada pemain yang mencetak 80 gol, karena jika kamu mencetak 80 gol, kamu mendapatkan penghargaan pencetak gol terbanyak tahun ini. Kedua hal itu sama sekali berbeda, dan orang-orang tidak memahaminya."

Dia menambahkan: "Pemain terbaik di dunia adalah pemain yang kamu ikuti selama pertandingan sebagai komentator, dan kamu menikmati menontonnya; kamu melihatnya dan berpikir: ini adalah pemain yang jelas berbeda dari semua pemain lainnya."



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