Kampanye Lamine Yamal dan Kylian Mbappe jelang Ballon d'Or: Benar-benar konyol dan arogan

Itu benar-benar masa yang berbeda, 25 tahun lalu. Saat itu, pada 2001, Michael Owen yang berusia 21 tahun memenangkan Ballon d'Or - penghargaan individu paling prestisius dan paling penting dalam sepakbola dunia. Sebelumnya, sang penyerang telah memenangkan Piala UEFA, Piala FA, serta Piala Liga Inggris bersama Liverpool dan mencetak 24 gol dalam perjalanannya.

"Saya sama sekali tidak tahu itu apa. Waktu itu, hal tersebut sama sekali bukan isu di media," ungkap Owen tahun lalu. Ia mengetahui kesuksesannya lewat telepon dari pelatih The Reds saat itu. "Saat Gerard Houllier menelepon saya dan mengatakan saya telah memenangkan Ballon d'Or, saya bertanya: Apa itu, pelatih?"

Saya tidak ingin bersikukuh mengatakan bahwa itulah masa yang saya rindukan kembali. Saya memang nyaris tak pernah benar-benar antusias terhadap Ballon d'Or, tetapi tentu sepenuhnya wajar bahwa maknanya dalam beberapa tahun terakhir meningkat secara nyata, baik di kalangan pemain maupun dalam persepsi publik.

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Lamine Yamal dan Kylian Mbappe jelang Ballon d'Or: sanjungan diri yang meragukan

Yang justru saya anggap sangat memalukan, tidak pantas, dan arogan adalah sanjungan diri yang meragukan dari para calon pemenang di antara 30 nominasi. Pada saat yang sama, hal itu juga didukung oleh kampanye nyata dari klub mereka, yang tak melewatkan satu pun kesempatan untuk memuji pemainnya setinggi langit atau bahkan secara tegas menyatakan bahwa ia lebih pantas mendapatkannya dibanding para pesaing.

"Mengapa kami tidak boleh mendukungnya?" tanya pelatih Barcelona Hansi Flick belum lama ini terkait anak asuhnya, Lamine Yamal, salah satu favorit untuk menang pada ajang tahun ini yang digelar pada 26 Oktober di London. Jawaban saya: Karena itu tidak ada kaitannya dengan kerendahan hati dan fungsi sebagai teladan. Karena, seperti selalu ditekankan tak terhitung banyaknya pelatih di seluruh dunia, kebenaran ada di atas lapangan dan tidak memerlukan pernyataan-pernyataan yang mudah ditebak untuk mengangkat pemain sendiri di atas yang lain. Dan karena itu, sederhananya, tidak simpatik.

Sangat konyol ketika seorang Yamal yang baru berusia 18 tahun duduk dan berkata: "Sejujurnya: Saya rasa tahun ini saya pantas mendapatkan penghargaan ini - berdasarkan apa yang telah saya menangkan." Sangat pongah, cara Kylian Mbappe dari Real Madrid menyebut dirinya sebagai "yang terpilih" dan menganggap bahwa "tidak ada pemain yang lebih baik dari saya musim lalu". Bayangkan saja jika di level junior dalam olahraga tim sepakbola ada seseorang yang berbicara tentang dirinya seperti itu.

Ballon d'Or: Sepuluh pemenang terakhir

Tahun Pemenang 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 tidak diberikan 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Kampanye jelang penganugerahan Ballon d'Or: Jose Mourinho mempermalukan dirinya sendiri

Tentu, kampanye terarah menjelang penganugerahan ini sudah lama bukan hal baru. Tahun ini, dalam sebuah olahraga yang dengan tepat selalu menekankan pentingnya kolektivitas, itu mungkin menambah sedikit egoisme yang dipertontonkan. Namun, pada 2013 misalnya, Real mengumpulkan sekelompok Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas, dan Sergio Ramos untuk gencar berkampanye bagi Cristiano Ronaldo dalam persaingan dengan Lionel Messi dan Franck Ribery - dan sayangnya, menurut saya, juga berhasil.

Dua tahun lalu, Los Blancos bahkan memicu kehebohan ketika mereka membatalkan perjalanan ke Paris begitu saja dan memboikot acara penganugerahan. Sebelumnya telah bocor bahwa Rodri, dan bukan Vinicius Junior, yang akan menang. Sebagai gantinya, mereka mengeluarkan pernyataan berikut: "Jika kriteria untuk penganugerahan ini tidak menjadikan Vinicius sebagai pemenang, maka kriteria yang sama seharusnya menjadikan Carvajal sebagai pemenang. Karena itu tidak terjadi, jelas bahwa Ballon d'Or dan UEFA tidak menghormati Real Madrid. Dan Real Madrid tidak berada di tempat yang tidak menghormatinya."

Dan baru-baru ini, tak lain dari pelatih Real saat ini Jose Mourinho mengungkap seluruh kegilaan politis di balik Ballon d'Or dan mempermalukan dirinya sendiri. Pada 2012, pria Portugal itu masih berkata: "Bagaimana seseorang bisa memenangkan Ballon d'Or tanpa meraih gelar, tanpa memenangkan sesuatu yang penting? Jangan datang kepada saya dengan Piala Dunia Antarklub atau Piala Super - itu hal-hal kecil. Ceritakan kepada saya tentang gelar-gelar besar." Beberapa pekan lalu ia kemudian berkata: "Anda tidak bisa memberikan Ballon d'Or kepada seorang pemain hanya karena ia memenangkan Liga Champions atau Piala Dunia. Pemain terbaik di dunia itu ada dua, tiga, atau empat, dan kami tahu siapa mereka dan di mana mereka berada. Kami tahu siapa yang secara individu menorehkan sejarah musim panas ini."

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Ballon d'Or: kebutuhan akan pengakuan dan keangkuhan seharusnya tidak diberi ganjaran

Tentu Mbappe punya "argumen untuk memenangkan Ballon d'Or", seperti yang ia katakan. Tentu boleh, dan mungkin bahkan harus, menjadi target individual bagi pemain-pemain luar biasa seperti itu untuk memburu trofi ini. Namun mereka tidak akan pernah bisa memenangkannya tanpa rekan-rekan setimnya, meski beberapa di antaranya mungkin kurang berbakat dibanding diri mereka sendiri.

Sikap sok penting yang kentara, kebutuhan akan pengakuan, serta keangkuhan para profesional dan klub yang jemawa, yang dengan tingkah seperti itu juga turut membuat sepakbola modern semakin menjauh dari akar rumput, seharusnya tidak diberi ganjaran.

Sebelum kalimat terakhir di sini ditulis, saya ingin sekali lagi menegaskan: Saya sama sekali tidak peduli siapa yang memenangkan Ballon d'Or 2026. Namun fakta bahwa Harry Kane, yang merupakan salah satu kandidat kuat untuk menang, kabarnya dengan sengaja memilih untuk tidak melakukan promosi bagi dirinya sendiri menjelang penganugerahan itu, membuat saya berharap perilaku seperti itulah yang justru dihargai.

Ballon d'Or 2026: daftar pendek berisi 30 nama