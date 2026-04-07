Kamera mengungkap perselisihan... Rudiger berselisih dengan Carreras

Bek Real Madrid asal Jerman, Antonio Rüdiger, meluapkan kemarahannya kepada rekan-rekan setimnya saat timnya kalah dari Real Mallorca di La Liga

Kekalahan ini membuat "Los Blancos" semakin menjauh dari persaingan gelar juara, di mana pemain internasional Jerman tersebut tampak sangat tidak puas dengan performa pertahanan rekan-rekannya di lapangan.

Kamera "Dazn" merekam momen ketika bek Jerman itu terlibat pertengkaran verbal dengan Alvaro Carreras setelah gol pertama yang dicetak oleh tim Mallorca, di mana Rudiger tampak kesal dengan rekan setimnya, dan berkata kepadanya dengan jelas: "Hei, bro! Kamu bek. Kamu harus lebih menekan."

Hal itu terjadi setelah gol Morianes yang dicetak dari umpan silang yang dikirimkan oleh Mafio, dan ini bukan satu-satunya kali Rudiger menegur rekan setimnya asal Spanyol itu, karena ia mengulangi peringatannya dalam adegan lain sambil menuntutnya untuk lebih intensif dalam bertahan.







Dalam konteks yang sama, pertandingan ini menyaksikan babak baru dari perseteruan terkenal antara Vinícius Júnior dan Pablo Mafio, di mana bek sayap Mallorca itu fokus untuk mengganggu konsentrasi bintang Brasil tersebut. Mafio membuat gestur yang mengarah ke bola disertai kalimat "bola pantai", sebagai sindiran atas kegagalan Vinícius memenangkan Ballon d'Or.

Sementara itu, pemain Brasil itu merespons dengan lebih tenang daripada dalam pertemuan-pertemuannya sebelumnya dengan pemain Mallorca tersebut, sambil berkata kepadanya: "Kamu sudah mendapatkan momenmu di televisi, pasti kamu akan muncul di layar sekarang," sebagai sindiran dari Vinícius bahwa Mafio hanya menjadi berita ketika berhadapan dengannya. Menurut rekaman kamera "Movistar", hal ini terjadi di menit-menit akhir pertandingan, dan Mafio juga mengarahkan perkataannya kepada Vinícius dengan mengatakan: "Kamu orang yang menyebalkan dan suka menangis."



