Pelatih asal Belanda, Marino Pusic, direktur teknik tim Al-Ahli, mengkritik suporter "Al-Raqi" setelah kemenangan besar atas Al-Riyadh di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Ahli menang atas Al-Riyadh dengan skor 5-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, pada pekan kelima Liga Roshn.

Pertandingan tersebut diwarnai serangan keras dari suporter Al-Ahli terhadap gelandang asal Ukraina, Artem Bondarenko, pendatang baru dari Shakhtar Donetsk, di mana cemoohan dilontarkan kepadanya setiap kali ia menyentuh bola.

Pusic mengomentari hal ini dalam pernyataan pada konferensi pers seusai pertandingan yang dikutip oleh surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", di mana ia berkata: "Slogan tim ini adalah (dan sepanjang masa kita akan melangkah bersama)".

Ia melanjutkan: "Saya tahu betapa besar kecintaan suporter Al-Ahli terhadap klub mereka, tetapi ketidakhadiran mereka hari ini membuat saya sedih. Sepekan lalu mereka menyambut pemain (Bondarenko), dan hari ini mereka tidak menyambutnya. Semua pemain saling bekerja sama dengan rekan mereka demi membahagiakan para suporter".

Ia menambahkan: "Saya kagum dengan semua pemain yang saya miliki. Sepak bola tidak hanya bergantung pada angka, tetapi pada momen dan ruang. Saya berusaha memperlakukan semua pemain dengan cara yang tepat, karena masing-masing dari mereka mampu membuat perbedaan".

Terkait pertandingan, pelatih asal Belanda itu berkata: "Kami memulai dengan buruk, tetapi kami bertahan dengan baik, dan begitu mencetak gol pertama keadaan menjadi lebih baik. Setelah itu kami tampil hebat, dan apa yang ditampilkan para pemain hari ini setelah dua pertandingan terakhir membuat saya merasa sangat bangga terhadap mereka".

Ia mengakhiri: "Ini bukan soal apa yang terjadi di masa lalu, melainkan soal bagaimana melanjutkannya ke depan. Dan tentu saja pertandingan hari ini menunjukkan reaksi yang sangat positif setelah hasil-hasil sebelumnya, serta mencerminkan semangat Al-Ahli".

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini adalah yang pertama bagi Al-Ahli di Liga Roshn setelah dua kekalahan beruntun pada dua pekan terakhir, menghadapi Al-Khaleej dengan skor 1-3, kemudian menghadapi Al-Hilal dengan tiga gol tanpa balas.