Kaka, mantan pemain Milan dan Real Madrid asal Brasil, memberikan analisis jujur mengenai kondisi tim nasional Brasil dan sepak bola Brasil secara umum setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.

Timnas Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 sejak babak 16 besar, setelah kalah dari Norwegia (2-1), padahal tim Seleção terakhir kali menjuarai turnamen tersebut pada tahun 2002.

Kaka, pemenang Ballon d’Or tahun 2007, berpendapat bahwa kompetisi internasional terbaru ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan dan menuntut evaluasi menyeluruh.

Bintang Brasil tersebut menjelaskan, seperti dilansir oleh jaringan “ESPN”: “Momen-momen ini di Piala Dunia menunjukkan bahwa kami tertinggal, jadi, restrukturisasi cara kerja kami harus dimulai dengan Federasi Sepak Bola Brasil yang mengambil alih kendali, melibatkan klub-klub, dan mengatakan: ‘Kami akan merancang proyek jangka panjang, apa yang akan kami lakukan, bagaimana kami akan mengelola proses ini, bagaimana kami akan melibatkan kelompok pemuda, dan bagaimana kami akan mengembangkan semua atlet ini’.”

Kaka berpendapat bahwa Brasil harus memulihkan identitasnya dengan mengambil pelajaran dari negara-negara yang berhasil membangun model yang kokoh, terutama Maroko, Prancis, dan Spanyol.

Dia melanjutkan: “Saya tidak tahu banyak tentang proyek Maroko, misalnya, tetapi yang saya dengar di sini adalah bahwa proyek tersebut tampaknya bagus dan telah berjalan selama bertahun-tahun. Awalnya, mereka adalah juara dunia di level U-20, dan tim U-20 tersebut memasok pemain ke tim nasional senior, lalu pelatih tim U-20 itu sendiri yang kemudian melatih tim nasional senior.”

Dia melanjutkan: “Mereka kalah dari tim nasional Prancis yang termasuk di antara favorit untuk menang, tetapi mereka menampilkan performa yang luar biasa di Piala Dunia. Dan di Piala Dunia sebelumnya, mereka mencapai babak semifinal. Ini adalah contoh-contoh yang baik bagi kita untuk ditiru.”

Ia menambahkan: “Baik Prancis maupun Spanyol. Jika saya tidak salah, di antara para pemain tim nasional Spanyol yang bertanding di final Olimpiade melawan Brasil, ada 20 pemain yang kini bermain di tim nasional.”

Kaka, yang berharap munculnya generasi baru yang mampu mendukung tim nasional Brasil secara berkelanjutan, menegaskan: “Kita perlu melakukan analisis menyeluruh dan memikirkan proyek jangka panjang.”