Kaisedo mengisyaratkan kemungkinan pindah ke Real Madrid

Pemain tengah Chelsea asal Ekuador, Moises Caicedo, menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid.

Caicedo terikat kontrak dengan The Blues hingga musim panas 2031.

Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "AS", Caicedo berbicara tentang daftar orang-orang yang menginspirasinya dalam kariernya, dengan mengatakan: "Saya selalu mengatakan bahwa ada banyak legenda dalam daftar saya. Pertama-tama, saya bisa menyebut Antonio Valencia karena dia adalah sumber inspirasi saya untuk mencapai posisi saya saat ini dan apa yang telah dia raih dalam kariernya."

Dia menambahkan: "Jika memikirkan posisi saya saat ini, panutan saya adalah Kante, Makelele, dan Pogba. Saya sangat fokus pada mereka untuk menjadi pemain seperti sekarang ini, karena performa yang mereka tunjukkan menjadikan mereka di antara yang terbaik di dunia, dan saya ingin mengikuti pendekatan ini serta memberikan yang terbaik dari diri saya."

Mengenai masa depannya dan kemungkinan bermain dengan seragam Real Madrid, Caicedo menjawab sambil tersenyum: "Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, bukan begitu? Saat ini saya memiliki kontrak dengan Chelsea, dan sejujurnya saya belum benar-benar memikirkan klub lain atau meninggalkan London, tetapi pada akhirnya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam sepak bola. Yang saya inginkan hanyalah menikmati permainan, saya memiliki kontrak dan ingin terus bermain selama Tuhan mengizinkan, dan setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan dan kejutan apa yang menanti kita."

Diketahui bahwa Enzo Fernández, bintang Chelsea, dijatuhi hukuman skorsing dua pertandingan oleh The Blues, setelah ia membuka peluang untuk hengkang melalui pernyataan kepada media, dan mengaitkan dirinya dengan kepindahan ke Real Madrid.

Mengenai posisinya sebagai salah satu bintang utama Chelsea saat ini, pemain internasional Ekuador itu berkata: "Ya, Chelsea adalah klub besar. Mereka telah banyak membantu saya sejak kedatangan saya, dan saya ingin membalas kebaikan mereka serta membuktikannya di setiap pertandingan selama saya berada di sana. Waktu akan membuktikan segalanya."



Baca juga: Hambatan berat bagi Real Madrid untuk mendapatkan jasa "jenius Chelsea"