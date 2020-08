Kai Havertz Merapat Ke Chelsea, Bayer Leverkusen Unggah Video Perpisahan

mengunggah video montase Kai Havertz di tengah kabar sang gelandang yang semakin dekat dengan kepindahan ke .

Pada Senin (24/8) malam WIB, Leverkusen mengunggah klip berdurasi 26 detik di Twitter berupa kumpulan aksi Havertz saat mencetak gol serta selebrasinya yang disertai emoticon mahkota dan berlian.

Yang menarik, video tersebut diunggah hanya beberapa jam setelah Leverkusen dan Chelsea dikabarkan telah menemui kata sepakat terkait nilai transfer Havertz.

Leverkusen akhirnya menerima tawaran Chelsea untuk Havertz dengan total €100 juta dengan rincian €80 juta sebagai harga pembelian plus €20 juta dalam bentuk bonus.

Hal itu pula ditegaskan oleh jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, dalam salah satu cuitannya hari ini.

Confirmed. Chelsea and Bayer Leverkusen to sign the agreement for Kai Havertz for €100M add ons included (80-10-10). Five years contract - Lampard already spoke with Kai. Paperworks time between the two clubs to complete every detail. Here we go soon 🔵🏁 #CFC #Havertz https://t.co/2uW7jTywhl