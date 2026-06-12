Kabar mengejutkan terkait posisi Mbappé di tim nasional Prancis

Posisi yang ditempati oleh Kylian Mbappé, penyerang Real Madrid, telah menjadi pusat perdebatan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Selama musim terakhirnya bersama Paris Saint-Germain dan sejak bergabung dengan Real Madrid, Mbappé bermain sebagai penyerang murni, padahal performa terbaiknya justru saat ia bermain sebagai sayap kiri.

Menurut stasiun radio Prancis "Monte Carlo", perdebatan mengenai posisi Mbappé kini kembali muncul di level internasional, seperti yang terjadi saat ia bermain di Paris dan Real Madrid.

Stasiun radio tersebut menyebutkan bahwa sejak pensiunnya Olivier Giroud, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis setelah Euro 2024, Mbappé mengambil alih kepemimpinan lini serang.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa posisi Mbappé saat menghadapi Senegal menjadi topik hangat di Prancis menjelang pertandingan pembuka Les Bleus pada hari Selasa.

"Monte Carlo" mengungkapkan bahwa Mbappé meminta untuk bermain di sisi kiri lini serang Prancis, namun pelatih Didier Deschamps bersikeras untuk terus menempatkan penyerang Real Madrid itu di posisi tengah.

Dilaporkan bahwa Ousmane Dembélé tampil gemilang di lini serang bersama Paris Saint-Germain, namun harapannya untuk bermain di posisi tersebut bersama Prancis sirna karena kehadiran kapten Mbappé.