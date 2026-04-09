Kabar menarik... Akankah Mohamed Salah dan Van Dijk bermain bersama di tim baru?

Dalam salah satu transfer paling ambisius di bursa transfer musim panas mendatang, Galatasaray asal Turki bersiap melancarkan serangan ganda terhadap dua bintang internasional Liverpool, dalam upaya untuk menciptakan revolusi nyata dalam proyek sepak bolanya.

Menurut laporan surat kabar Turki "A Spor", klub tersebut kembali menunjukkan minat yang kuat untuk menyelesaikan kesepakatan ganda yang sangat penting, yaitu merekrut duo Mohamed Salah dan Virgil van Dijk selama bursa transfer musim panas mendatang.

Mohamed Salah telah secara resmi mengumumkan kepergiannya dari Liverpool pada akhir musim ini, setelah sembilan musim luar biasa yang dipenuhi prestasi kolektif dan individu di Anfield.

Surat kabar tersebut melaporkan bahwa klub Turki tersebut berencana untuk bergerak lebih awal terhadap kedua pemain tersebut sebelum jendela transfer dibuka, memanfaatkan mendekatnya berakhirnya kontrak Salah, yang diperkirakan akan meninggalkan The Reds sebagai pemain bebas transfer.

Sedangkan Virgil van Dijk baru-baru ini mendapat kritikan tajam, setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain (0-2) pada leg pertama perempat final Liga Champions, yang diyakini dapat membuka peluang kepergiannya.

Klub Turki tersebut berupaya memperkuat skuadnya dengan rekrutan berkualitas dari Liga Primer Inggris, dengan tujuan membangun tim yang kompetitif di kancah Eropa musim depan, terutama di Liga Champions.

Van Dijk dipandang sebagai impian di lini pertahanan bagi presiden klub Dursun Özbek, yang berambisi memperkuat barisan pertahanan dengan nama besar.

Baca juga:

Florentino Pérez memburu "pembunuh Real Madrid"

Perkembangan baru yang memalukan Al-Hilal dalam upaya merekrut Cancelo dari Barcelona



Duo Salah dan Van Dijk dianggap sebagai pemain terkemuka yang berkontribusi dalam menorehkan sejarah Liverpool selama beberapa tahun terakhir, di mana mereka turut serta dalam meraih berbagai gelar besar, terutama Liga Champions.