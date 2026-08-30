Pemain Yunani berusia 23 tahun itu, yang baru saja didatangkan dari PAOK Saloniki dengan nilai 26 juta euro, mengalami robek ligamen cruciatum saat BVB menang 2-0 pada laga pembuka pekan pertama Bundesliga melawan Hamburger SV dan karena itu akan absen "selama beberapa bulan".

Melalui akun resminya di X, runner-up Bundesliga itu menulis: "Seluruh keluarga besar BVB ada di belakangmu, Giannis! Kamu akan kembali lebih kuat!" Direktur olahraga BVB, Lars Ricken, berkata: "Kabar ini sangat memukul kami, karena dalam waktu yang sangat singkat Giannis sudah menunjukkan mengapa kami melihatnya sebagai pemain hebat untuk Borussia Dortmund. Namun sekarang, fokus dia dan kami untuk saat ini adalah pemulihannya. Dalam proses itu, Giannis mendapat dukungan penuh dari kami."

Konstantelias, yang menjalani debut Bundesliga yang kuat lengkap dengan gol, mengalami lutut terpelintir pada awal babak kedua dalam duel yang sebenarnya tidak berbahaya. Meski setelah mendapat perawatan cukup lama ia bisa meninggalkan lapangan dengan kemampuannya sendiri, gestur dan ekspresi sang pemain serta staf sudah menandakan hal yang tidak baik.

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Bagaimana BVB menggantikan Giannis Konstantelias?

Dari sudut pandang Dortmund, kini muncul pertanyaan: bagaimana cara menggantikan Konstantelias? Yang pasti, kepala para petinggi BVB akan kembali dipaksa berpikir keras dalam beberapa hari tersisa hingga bursa transfer musim panas ditutup pada Selasa (1 September) pukul 20.00.

Hal itu juga sudah diisyaratkan Ricken pada Sabtu malam: "Tergantung seberapa parah cederanya sebenarnya, kami akan menyesuaikan langkah berikutnya setelah itu. Namun yang jelas: dalam tiga hari ke depan kami tidak merencanakan apa pun."

Salah satu solusi internal bisa jadi adalah Fabio Silva yang saat ini sangat tidak puas, yang belakangan terus dikaitkan dengan kepergian kilat setelah hanya semusim di Dortmund. Namun dengan absennya Konstantelias, hal itu tampaknya sudah tidak lagi relevan.

Sementara itu, kembalinya Jadon Sancho sekali lagi, yang hingga kini masih tanpa klub, bisa kembali menjadi opsi serius dalam perencanaan para bos BVB. Pemain Inggris itu akan menjadi solusi yang sangat cocok, merupakan tipe pemain yang mirip dengan Konstantelias dan seperti dirinya serta Konstantinos Karetsas juga memiliki kualitas untuk menciptakan dinamika secara instan.

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BVB: Jadon Sancho bisa didapat secara gratis

Spekulasi mengenai kembalinya Sancho ke BVB kembali sudah sangat banyak dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, meski mereda setelah perekrutan Karetsas dan Konstantelias.

Di Dortmund, Sancho bagaimanapun menikmati masa-masa terbaik dalam kariernya sejauh ini. Setelah kontraknya berakhir di Manchester United, pemain yang kini berusia 26 tahun itu masih belum memiliki klub baru dan bisa didapat secara gratis.

Dalam hal ini, risikonya memang kecil, meski Sancho harus siap menerima pemotongan gaji yang signifikan untuk masa bakti ketiga bersama Borussia. Apalagi tetap ada pertanyaan dari sisi olahraga, apakah mantan supertalenta itu masih bisa kembali mencapai performa puncaknya. Masa-masa peminjamannya yang lalu ke FC Chelsea dan Aston Villa, seperti diketahui, berlangsung dengan sebagian besar mengecewakan.