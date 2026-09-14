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Diterjemahkan oleh

"Kabar gembira": Mourinho umumkan skuad Real Madrid untuk hadapi Elche

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol
Portugal

Real Madrid duduki peringkat kedua di belakang Barcelona sang pemuncak klasemen

 Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, mengumumkan daftar skuad tim untuk menghadapi Elche, besok Selasa, dalam pekan keenam Liga Spanyol, di Stadion Martinez Valero.

Kabar terbaik bagi Real Madrid terkait daftar skuad tim, sekali lagi, adalah tidak adanya cedera baru. Seluruh pemain siap tampil melawan Elche.

Sesi latihan yang digelar sehari sebelum pertandingan menjadi penting bagi tim pelatih, yang bisa bernapas lega setelah melihat seluruh pemainnya telah pulih dengan baik usai pertandingan Sabtu lalu melawan Rayo Vallecano.

Berikut daftar skuad Real Madrid:

Penjaga gawang: Courtois, Lunin, dan Sergio Mestre.

Bek: Asensio, Huijsen, Arnold, Konate, Cucurella, Carreras, Rudiger, dan Dumfries.

Gelandang: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Bernardo Silva, dan Tiago.

Penyerang: Vinicius Junior, Endrick, Mbappe, Espi, Ibrahim Diaz, dan Yan Diomande.


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