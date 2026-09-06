Real Madrid menerima kabar gembira menjelang laga yang dinantikan melawan Inter Milan, pada awal perjalanan Los Blancos di fase liga kompetisi Liga Champions Eropa.

Situs Tribuna menyebutkan, mengutip AS, bahwa bek Marc Cucurella akan tampil sebagai starter bersama Real Madrid menghadapi Inter Milan, meski merasakan sedikit ketidaknyamanan selama kekalahan timnya dari Real Betis.

Kondisi pemain internasional Spanyol itu sempat menimbulkan sejumlah kekhawatiran menjelang laga melawan Inter Milan, besok Selasa, namun hasil evaluasi terakhir bernilai positif.

Ketidaknyamanan yang dirasakan Cucurella didiagnosis sebagai ketegangan otot ringan, yang berarti tidak ada cedera serius yang menghalanginya untuk tampil melawan Inter Milan.

Dengan demikian, tampaknya Marc Cucurella akan mempertahankan tempatnya di susunan pemain inti Real Madrid asuhan Jose Mourinho, saat tim memulai perjalanan Eropanya di Stadion Santiago Bernabeu.

Kesiapan Cucurella akan menjadi kabar yang melegakan bagi pelatih asal Portugal itu, yang sudah menghadapi beberapa absen di lini belakang.

Absennya Eder Militao, Raul Asencio, dan Rodrygo dari laga melawan Inter telah dipastikan, sementara Aurelien Tchouameni juga kemungkinan besar tidak masuk daftar pemain, meski telah kembali ke latihan bersama tim.

Kondisi Cucurella tampak jauh lebih positif, karena ketidaknyamanan yang ia rasakan melawan Real Betis tidak dianggap serius, dan ia diperkirakan akan cukup siap untuk tampil sebagai starter ketika Inter bertandang ke markas Real Madrid.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora