Dalam kabar gembira yang telah lama dinanti para penggemar sepak bola Spanyol di dunia Arab, sebuah jaringan saluran televisi Arab tak berbayar secara resmi mengumumkan perolehan hak siar edisi yang dinanti-nantikan dari Piala Super Spanyol 2027, sehingga mengakhiri monopoli saluran berbayar dan mengembalikan turnamen tersebut ke setiap rumah Arab secara gratis.

Jaringan saluran satelit tak berbayar MBC, yang memperoleh hak siar turnamen ini, menegaskan bahwa mereka akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Super Spanyol secara langsung dan gratis untuk pemirsa Arab.

Edisi kali ini hadir secara istimewa dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana secara resmi diputuskan untuk menggelar turnamen di luar Kerajaan Arab Saudi, yang menjadi tuan rumah pada beberapa musim terakhir, sehingga kali ini akan berlangsung di Turki.

Turnamen ini akan diikuti oleh 4 tim, yaitu: Barcelona sang juara Liga Spanyol, Real Madrid runner-up La Liga, Real Sociedad juara Piala Raja Spanyol, dan Atletico Madrid runner-up Piala Raja.

Federasi Sepak Bola Spanyol mengungkap jadwal pertandingan turnamen yang panas ini, di mana laga semifinal pertama antara Barcelona dan Atletico Madrid akan digelar pada 2 Februari, sementara laga kedua mempertemukan Real Madrid dan Real Sociedad pada 3 Februari, dengan final akbar yang akan berlangsung pada 6 Februari.

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