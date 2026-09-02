Kabar gembira di internal Barcelona jelang laga melawan Valencia

Klub Barcelona menerima kabar gembira menjelang laga tim Catalan menghadapi Valencia, Minggu mendatang, pada pekan keempat perjalanan Liga Spanyol.

Menurut surat kabar "Sport", pemain Gavi akan kembali berlatih di lapangan besok, Kamis, dan diperkirakan akan menjalani sebagian penting dari sesi latihan bersama rekan-rekannya yang lain.

Langkah ini merupakan kemajuan penting dalam proses pemulihan Gavi, setelah kondisi kekhawatiran yang dialami sang pemain menyusul benturan yang dideritanya pada pekan pertama La Liga menghadapi Elche.

Gavi menerima benturan keras di kaki kanannya selama pertandingan, lalu setelah itu mulai merasakan sedikit ketidaknyamanan, sehingga tim medis saat itu memutuskan untuk menariknya keluar dari lapangan sebagai tindakan pencegahan.

Kondisi kekhawatiran cukup besar, mengingat cedera itu terjadi pada kaki yang sama tempat ia mengalami cedera serius berupa robekan ligamen anterior cruciate, namun pemeriksaan yang dijalaninya kemudian menyingkirkan adanya cedera serius, dan memastikan bahwa masalahnya tidak lebih dari sekadar memar.

Sejak saat itu, Gavi melanjutkan program latihan khusus guna menghilangkan rasa sakit secara menyeluruh.

Barcelona tidak berniat mempercepat jadwal kembalinya Gavi, dan prioritasnya adalah memulihkan naluri bermainnya secara bertahap, serta tidak menutup kemungkinan ia ikut bersama tim ke Mestalla untuk menghadapi Valencia.

Kembalinya Gavi memiliki arti khusus bagi pelatih Hansi Flick, mengingat ia termasuk salah satu elemen utama, baik karena kontribusinya di dalam lapangan maupun karena pentingnya di dalam ruang ganti.

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