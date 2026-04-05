Kabar gembira di Barcelona menjelang Derby Katalonia

FC Barcelona menerima kabar gembira menjelang laga Derby Katalonia melawan Espanyol, Sabtu mendatang, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam rangkaian pekan ke-31 La Liga.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Hans Flick, pelatih Barça, yakin Frenkie de Jong bisa masuk dalam skuad untuk derby tersebut, dengan kemungkinan ia akan mendapat beberapa menit bermain.

Frenkie de Jong terus menjalani proses pemulihan dari cedera otot yang dialaminya pada 26 Februari lalu, saat latihan di kompleks olahraga Juan Gamper.

Rencana Flick untuk pemain Belanda tersebut adalah memberinya beberapa menit bermain melawan Espanyol, serta memastikan dia tersedia bagi pelatih asal Jerman itu pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid pada 14 April mendatang.

Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan 76 poin, setelah 30 putaran.

Analis Madrid mengkritik para pemain Real: Tim tanpa semangat... dan Mbappé bukan Ronaldo