Kabar gembira bagi Inggris menjelang laga melawan Argentina

Tim nasional Inggris mendapat dorongan moral yang sangat besar berkat pulihnya bintang mereka, Declan Rice, menjelang pertandingan melawan Argentina besok, Rabu, di semifinal Piala Dunia 2026.

Sky Sports melaporkan bahwa Rice telah pulih dari masalah kesehatan yang dialaminya pada lambung, dan kini siap diturunkan sebagai pemain inti melawan Argentina.

Sepuluh hari yang lalu, Declan Rice mengalami masalah pada perutnya, setelah pertandingan babak 16 besar melawan Meksiko.

Pelatih Thomas Tuchel saat itu mengungkapkan bahwa Rice terpaksa beristirahat di tempat tidur selama 3 hari sebelum menghadapi Norwegia di perempat final.

Selama sesi latihan menjelang pertandingan melawan Meksiko, Rice tampak siap, namun tim medis Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) memutuskan untuk membatasinya bermain hanya selama 45 menit saat melawan Norwegia, karena suhu dan kelembapan di Miami yang efeknya setara dengan bermain pada suhu 44 derajat Celcius.

Gelandang Arsenal itu tampak kelelahan saat melewati para wartawan setelah kemenangan atas Norwegia melalui perpanjangan waktu, meskipun Tuchel menjelaskan dalam konferensi pers pasca-pertandingan bahwa Rice sebenarnya ingin terus bermain setelah babak pertama berakhir.

“Kami tahu Declan sedang kesulitan. Dia memberi kami lampu hijau untuk terus bermain mungkin hingga jeda minum berikutnya, tetapi saya berpikir bahwa jika pertandingan berlanjut hingga 120 menit dan Elliot Anderson tidak berada di lapangan, kami akan menghadapi masalah dalam pergantian pemain nanti,” kata Tuchel.

Ia menambahkan, “Oleh karena itu, kami mengambil keputusan sulit untuk menarik Declan keluar saat itu, dan keputusan tersebut terbukti tepat, karena Elliot berhasil bermain selama 120 menit penuh; jika tidak, kami pasti akan menghadapi masalah.”

Informasi menunjukkan bahwa Rice kini telah pulih sepenuhnya, dan ikut serta secara normal dalam sesi latihan tertutup yang digelar kemarin, Senin, di Kota Kansas City, yang merupakan sesi latihan penuh pertama setelah kemenangan atas Norwegia.

Tidak ada lagi keraguan mengenai kemampuannya untuk menjadi starter saat menghadapi juara bertahan Piala Dunia.