Kabar gembira bagi Barcelona setelah kekecewaan di ajang Eropa

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, menerima kabar gembira setelah kekalahan mengejutkan dari Atlético Madrid di Liga Champions, Rabu kemarin.

Barcelona kalah di kandang sendiri, "Camp Nou", dari Atletico Madrid (2-0), sehingga misi lolos ke semifinal Liga Champions semakin sulit, mengingat pertandingan tersebut juga diwarnai dengan pengusiran bek Barcelona, Pau Kubarsi, beberapa menit sebelum akhir babak pertama.

Laga leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion "Metropolitano", Selasa malam mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal dan akan menghadapi pemenang dari laga Arsenal melawan Sporting Lisbon.

Adapun kabar baiknya, surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa gelandang Barcelona asal Belanda, Frenkie de Jong, ikut serta dalam sebagian sesi latihan bersama tim pada hari Kamis di Stadion Camp Tito Villanova di Kota Juan Gamper.

De Jong mengalami cedera pada 26 Februari lalu, yang membuatnya absen dari lapangan, dan sejak saat itu ia menjalani program rehabilitasi dan belum diizinkan untuk kembali ke lapangan lebih awal.

Dikatakan bahwa berdasarkan semua indikasi, De Jong akan bermain pada babak kedua pertandingan Barcelona melawan Espanyol, Sabtu mendatang, dalam putaran ke-31 La Liga.

Dijelaskan bahwa tujuan partisipasi De Jong melawan Espanyol adalah untuk mengembalikan kebugarannya, agar ia siap memimpin lini tengah Barcelona dalam laga melawan Atletico Madrid pada Selasa mendatang.

Perlu dicatat bahwa Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan 76 poin, unggul 7 poin penuh dari Real Madrid di posisi kedua, dengan sisa 8 putaran sebelum kompetisi berakhir.