Kabar duka di kubu Mesir menjelang laga melawan Australia

Pihak timnas Mesir menerima kabar duka pada Kamis pagi ini, menjelang pertandingan melawan Australia besok, Jumat, di Stadion Dallas, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir berhasil lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah menempati posisi kedua di grupnya dengan raihan 5 poin, berkat kemenangan atas Selandia Baru (3-1) serta hasil imbang melawan Belgia dan Iran dengan skor yang sama (1-1).

Namun, menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Australia, Tarek Suleiman, pelatih kepala timnas Mesir, menerima kabar duka atas meninggalnya saudara laki-lakinya, sehingga kesedihan menyelimuti asisten pelatih Hossam Hassan, pelatih kepala timnas Mesir.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Mesir menyampaikan belasungkawa kepada Tarek Suleiman atas meninggalnya saudaranya, dan dalam pernyataan resmi melalui “Facebook” mengatakan: “Dewan Pengurus Federasi Sepak Bola Mesir, yang dipimpin oleh Hani Abu Rida, serta staf teknis tim nasional Mesir di bawah kepemimpinan Hossam dan Ibrahim Hassan, Sekretaris Jenderal Federasi, serta seluruh staf, dengan duka yang mendalam dan kesedihan yang tak terhingga, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya saudara kandung Kapten Tarek Suleiman, Pelatih Kepala Tim Nasional Mesir Utama, yang wafat hari ini. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa agar melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya yang luas kepada almarhum, menempatkannya di surga-Nya yang luas, serta menganugerahi keluarga dan kerabatnya kesabaran dan ketenangan.. “Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali.”

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan antara Mesir dan Australia akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Argentina dan Cape Verde di babak 16 besar Piala Dunia.







