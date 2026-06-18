Kabar duka dan seruan untuk menghormati... Pernyataan dari keluarga Messi

Keluarga bintang Argentina Lionel Messi telah mengeluarkan pernyataan resmi, yang mengungkapkan bahwa Jorge Messi, ayah dari kapten Inter Miami dan tim nasional Argentina, sedang mengalami masalah kesehatan, serta menegaskan bahwa ia saat ini berada di bawah pengawasan medis dan sedang dalam proses pemulihan yang positif.

Dalam pernyataantersebut disebutkan bahwa Jorge Messi sedang mengalami masalah kesehatan, namun menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam proses pemulihannya, di tengah pemantauan medis yang berkelanjutan.

Keluarga Messi menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap rumor dan spekulasi yang beredar dalam beberapa jam terakhir mengenai kondisi ayah pemain Argentina tersebut, sekaligus menegaskan bahwa beberapa pihak menangani masalah pribadi keluarga ini tanpa mempertimbangkan kepekaan dan rasa hormat yang seharusnya.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa hanya anggota keluarga terdekatlah yang memiliki informasi yang benar dan akurat mengenai kondisi Jorge Messi, serta mengimbau agar tidak mempercayai informasi atau pernyataan apa pun yang tidak berasal langsung dari keluarga atau melalui saluran resmi mereka.

Selain itu, keluarga kapten tim nasional Argentina tersebut juga menyerukan perlunya bersikap bertanggung jawab dan berempati, menegaskan bahwa kesehatan seseorang dan ketenangan pikiran keluarganya tidak boleh menjadi bahan spekulasi atau pemberitaan media yang tidak bertanggung jawab.

Di akhir pernyataan tersebut, keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menunjukkan dukungan dan kepeduliannya, sekaligus meminta agar privasi Jorge Messi dan seluruh anggota keluarga dihormati selama masa ini, dengan menegaskan bahwa setiap perkembangan terbaru akan diumumkan melalui saluran resmi pada waktunya.

Pernyataan ini mengonfirmasi apa yang telah dilaporkan oleh media Argentina dalam beberapa hari terakhir, yang mengaitkan kondisi kesehatan ayah Messi dengan dampak besar yang terlihat pada sang bintang Argentina selama pertandingan melawan Aljazair di Piala Dunia 2026.

Meskipun ia memimpin timnas Argentina meraih kemenangan telak 3-0—di mana ia mencetak “hat-trick” bersejarah—air mata Messi setelah gol pertama menjadi sorotan, setelah ia tampak jelas terpengaruh di lapangan.

Setelah pertandingan, pemain berusia 39 tahun itu menjelaskan bahwa apa yang dialaminya tidak ada hubungannya dengan sepak bola, dengan mengatakan: “Sejujurnya, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan olahraga. Saya baru saja melewati beberapa hari yang sulit dan rumit.”