Selama masa persiapan klub Barcelona menyambut musim baru, terjadi sejumlah insiden yang menumpuk lebih banyak dari yang diperkirakan.

Tim Catalan itu bahkan terpaksa membatalkan laga persahabatan melawan Preston North End selama pemusatan latihan mereka di Inggris, setelah tim Inggris tersebut mengusulkan untuk memainkan laga dengan para pemain cadangan akibat banyaknya jumlah absen di skuad mereka.

Beberapa hari kemudian, muncul pukulan kedua dengan dibatalkannya laga persahabatan yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus di Maroko.

Barcelona terpaksa mencari pengganti dengan cepat, dan menemukan Basel sebagai lawan baru mereka pada Minggu mendatang.

Surat kabar Sport menyebutkan, "Ketika jadwal pertandingan tampak sudah kembali ke jalur normalnya, muncul masalah baru yang terkait dengan laga persahabatan melawan Basel."

Minat luar biasa yang dipicu oleh kunjungan Barcelona ke Stadion St. Jakob-Park menyebabkan sistem penjualan tiket klub Swiss itu melampaui kapasitasnya, sehingga memaksa klub untuk mengambil keputusan penting.

Basel mengumumkan hari Senin ini bahwa mereka menghentikan sementara proses penjualan umum tiket laga persahabatan melawan Barcelona.

Klub Swiss tersebut menjelaskan bahwa server mereka tidak mampu menampung volume permintaan yang mereka terima selama beberapa jam terakhir, dan volume permintaan itu sungguh luar biasa.

Menurut pernyataan yang dirilis oleh Basel, tindakan memuat ulang halaman situs secara berulang-ulang oleh para suporter menyebabkan pengiriman permintaan ke server klub dalam skala ratusan juta.

Klub berupaya sepanjang siang hari untuk meningkatkan kapasitas sistem mereka secara bertahap demi melanjutkan proses penjualan, tetapi langkah-langkah yang mereka ambil belum cukup.

Dalam situasi ini, Basel memutuskan untuk menghentikan proses penjualan dan bersiap membukanya kembali dengan menggunakan sumber daya dan kapasitas yang lebih besar, dan penjualan tiket akan dilanjutkan besok, Selasa.

Proses penjualan tiket akan berlangsung secara eksklusif melalui platform elektronik mereka, dan Basel memperingatkan bahwa mereka tidak akan bisa menangani permintaan yang diajukan melalui telepon, email, jejaring sosial, atau saluran lainnya.

Masalah penjualan tiket ini, untuk saat ini, tidak memengaruhi penyelenggaraan pertandingan, karena Barcelona tetap berpegang pada rencana untuk mengunjungi Stadion St. Jakob-Park pada Minggu mendatang.