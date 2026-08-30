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Kabar baik: Real Madrid menghidupkan kembali kenangan Zidane menghadapi Malaga

Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
Z. Zidane
Spanyol
Prancis

Apakah pencapaian itu akan terulang?

Real Madrid berhasil mencetak 3 gol dalam setengah jam pertama laganya hari Minggu ini, menghadapi Malaga, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam ajang Liga Spanyol.

Tiga gol itu tercipta hanya dalam 11 menit, dimulai oleh Jude Bellingham pada menit ke-19, sebelum Real Madrid menambah gol kedua melalui kiper Malaga Alfonso Herrero (gol ke-26 di gawangnya), dan Kylian Mbappe mencetak gol ketiga pada menit ke-30.

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Akun "Mister Chip" di situs "X", yang mengkhususkan diri dalam statistik, mengatakan: "Ini adalah keunggulan tercepat Real Madrid dengan skor 3-0 dalam sebuah pertandingan Liga Spanyol sejak 9 November 2019 (melawan Eibar, dengan Zidane di bangku cadangan)".

Perlu dicatat bahwa Real Madrid meraih gelar liga pada musim tersebut (2019/2020).

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"


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