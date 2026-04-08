ك Piala Negara-Negara Afrika U-17.. Maroko dan Mesir dalam satu grup

Hasil undian Piala Afrika U-17 yang digelar hari Rabu ini di ibu kota Mesir, Kairo, menempatkan tim Maroko selaku tuan rumah berhadapan dengan tim Mesir dalam satu grup.

Grup A juga dihuni Maroko dan Mesir bersama satu tim Arab lainnya, yaitu Tunisia, dalam grup yang sangat berat.

Turnamen Piala Afrika U-17 akan digelar di Maroko dengan diikuti 16 tim pada periode 13 Mei hingga 2 Juni mendatang, dengan catatan bahwa turnamen ini menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Dunia pada akhir tahun ini.

Undian membagi tim peserta ke dalam 4 grup. Tim peringkat pertama dan kedua dari setiap grup lolos ke fase gugur, sementara delapan tim yang melaju ke perempat final dipastikan otomatis lolos ke Piala Dunia U-17 2026.

Selain itu, akan digelar laga play-off tambahan antara tim-tim yang finis di peringkat ketiga grup masing-masing untuk menentukan dua tempat tersisa yang lolos ke putaran final dunia.

Hasil undian lengkap

Grup A: Maroko - Tunisia - Mesir – Ethiopia.

Grup B: Pantai Gading - Kamerun - Uganda - Republik Demokratik Kongo.

Grup C: Mali - Angola - Tanzania – Mozambik.

Grup D: Senegal - Afrika Selatan - Aljazair – Ghana.

Baca juga:

