RESMI: Laga Juventus Versus Inter Milan Ditunda Karena Virus Corona

Selain Juve melawan Inter, empat laga lain pada Giornata yang sama juga ditunda.

Laga klasik bertajuk derby d’Italia antara kontra Milan resmi ditunda lantaran merebaknya virus corona di Negeri Spaghetti itu.

Sedianya, duel pada Giornata ke-26 Italia tersebut akan digelar di Stadion Allianz, Senin (2/3) dini hari WIB.

Keputusan penundaan diambil bersama oleh Pemerintah Italia dan otoritas sepakbola Italia pada Sabtu (29/2) pagi waktu setempat atau sore WIB.

“Mempertimbangkan sejumlah perubahan regulasi karena darurat COVID-19 [virus corona], untuk melindungi keselamatan publik, presiden Serie A memutuskan untuk menunda beberapa pertandingan pekan ini,” begitu bunyi rilis dari pihak Lega Serie A.

Keputusan tersebut terbilang mendadak. Soalnya, laga Juve kontra Inter sebelumnya diputuskan tetap digelar namun tanpa suporter.

Selain duel perebutan gelar juara tersebut, empat laga lain yang ditunda yakni: vs , vs , vs , dan vs Brescia.

Adapun kelima laga tersebut mengalami penjadwalan ulang dan ditentukan akan digelar pada 13 Mei mendatang.