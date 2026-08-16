Juventus tingkatkan tawaran untuk merekrut sahabat Messi

Juventus meningkatkan tawaran mereka untuk merampungkan salah satu transfer penting selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", Aston Villa menerima tawaran baru dari Juventus untuk mendatangkan kiper Emiliano Martinez, seiring dengan menyempitnya jarak saat ini antara penilaian kedua klub terhadap kiper asal Argentina tersebut.

Klub Italia itu menunjukkan kesiapan untuk membayar hingga 10 juta euro, dengan rincian 7 juta euro sebagai nilai awal, ditambah 3 juta euro tambahan yang terkait dengan keberhasilan tim.

Tawaran tersebut lebih rendah dari harga terjamin sebesar 10 juta euro yang saat ini diminta Aston Villa, namun kedua belah pihak semakin dekat untuk mencapai jalan tengah.

Sementara itu, syarat-syarat personal dengan kiper berusia 33 tahun yang bermain untuk timnas Argentina tersebut tidak akan menjadi masalah.

"The Athletic" sebelumnya melaporkan pada hari Sabtu bahwa Martinez tengah melakukan negosiasi untuk hengkang dari Aston Villa musim panas ini, bersamaan dengan meningkatnya upaya klub Inggris itu untuk mendatangkan kiper Parma, Zion Suzuki.

Musim panas ini kembali diwarnai ketidakpastian seputar masa depan kiper asal Argentina tersebut bersama Aston Villa untuk musim kedua secara beruntun.

Manchester United sebelumnya sempat masuk dalam negosiasi untuk merekrutnya musim panas lalu, dan juga mengajukan tawaran untuk meminjamnya pada tahap-tahap akhir periode transfer, namun ditolak.

Martinez, kiper timnas Argentina, terikat kontrak dengan Aston Villa hingga tahun 2029, setelah menandatangani kontrak baru pada Agustus 2024.

Martinez tampil dalam 44 pertandingan di seluruh ajang musim lalu, sehingga berkontribusi dalam mengantarkan Aston Villa menempati peringkat keempat di Liga Primer Inggris, serta meraih gelar Liga Europa.