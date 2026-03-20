Juventus telah mengakuisisi Jhotel: rincian transaksi tersebut

Juventus memperkuat portofolio propertinya dengan mengakuisisi J|hotel.









Torino, 20 Maret 2026 – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” atau “Perusahaan”) mengumumkan bahwa pada hari ini REAM SGR S.p.A. (perusahaan pengelola Dana J Village) telah menerima tawaran yang diajukan oleh Juventus untuk pembelian properti milik Dana J Village, yang berlokasi di Torino, yang menampung J|hotel - saat ini disewakan dan dikelola oleh anak perusahaan B&W Nest S.r.l. - dengan nilai sebesar 23 juta Euro. Nilai tersebut juga ditentukan berdasarkan penilaian khusus oleh pihak ketiga yang ahli.





Penggabungan kepemilikan properti dan pengelolaan J|hotel - yang selama bertahun-tahun telah mencatat peningkatan signifikan dalam posisinya, apresiasi dari pelanggan, dan kinerja secara keseluruhan - akan memungkinkan optimalisasi biaya tertentu dan peningkatan sinergi pendapatan, sehingga memungkinkan penciptaan nilai yang dapat diinvestasikan kembali untuk kepentingan bisnis inti Juventus.





Dengan transaksi ini, Juventus menjadi pemilik—seperti sedikit klub di tingkat Eropa—dari semua properti strategis tempatnya menjalankan bisnis: Allianz Stadium (di mana beroperasi Juventus Museum, Juventus Megastore, dan J|medical), Headquarters Continassa, Juventus Training Center Continassa, Allianz Training Center Vinovo, Juventus Creator Lab, dan, sebagai penutup, J|hotel. Nilai pasar keseluruhan aset properti tersebut saat ini jauh lebih tinggi daripada biaya pembelian atau pembangunannya (sekitar 220 juta euro secara keseluruhan per 31 Desember 2025).





Penyelesaian transaksi ini, yang direncanakan pada pertengahan Mei, bergantung pada selesainya proses due diligence yang biasa dilakukan terhadap properti tersebut serta penyelesaian perjanjian-perjanjian yang relevan dengan transaksi ini.





Meskipun Juventus memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk membiayai pembayaran harga tersebut, Perusahaan akan mempertimbangkan untuk membiayai sebagian dari transaksi ini - yang, karena alasan-alasan di atas, tidak berdampak pada investasi masa depan