Sembilan Scudetto Beruntun, Juventus Tim Paling Dominan Di Eropa

meneruskan catatan mereka sebagai tim paling dominan di Eropa dalam kompetisi domestik mereka sendiri setelah sukses menyegel Scudetto musim ini.

Bianconeri sukses memastikan Scudetto kesembilan mereka secara beruntun menyusul kemenangan 2-0 atas di Allianz Stadium, Senin (27/7) dini hari WIB.

Cristiano Ronaldo dan Federico Bernardeschi mengemas dua gol penentu tiga poin yang memastikan torehan gelar juara bagi Juventus, yang keluar dari tren negatif selepas hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir.

Meski pun kampanye 2019/20 bukanlah musim yang mengesankan bagi Juventus, mereka tetap mampu menjadi juara dan memperpanjang rekor gelar liga domestik berturut-turut dengan dua pertandingan tersisa.

Gelar pertama dari rentetan panjang ini mereka amankan pada 6 Mei 2012.

Dengan mengalahkan Sampdoria, Juventus membukukan Scudetto yang kesembilan hanya tiga hari setelah merayakan hari ke-3.000 secara beruntun sebagai juara Italia.

3000 - Today, 23 July 2020, Juventus is celebrating 3000 days as Italian champions (from 6 May 2012). Iron. pic.twitter.com/VfIb9nI5ys