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CM grafica Openda Juventus 16 9Getty Images

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Juventus, Openda selangkah lagi ke Lyon: formula transfer dan kabar terbaru soal gaji

Juventus

Setelah baru semusim, kiprah penyerang Belgia Openda di Juventus segera berakhir

Loïs Openda dan Juventus, tanda-tanda perpisahan. Penyerang Belgia itu baru saja menjalani musim yang buruk dengan hanya mencetak satu gol dalam 24 penampilan dan kini menyiapkan koper karena ia tidak masuk dalam rencana Luciano Spalletti. Negosiasi dengan Lyon terus berjalan dengan keselarasan yang besar sehingga kesepakatan kini sudah dekat. Sangat dekat. Formulanya adalah pinjaman berbayar dengan opsi pembelian, kedua klub saat ini sedang berhubungan untuk menemukan kesepakatan final soal pembayaran gaji.

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