Juventus Memble, Pavel Nedved Geram Pengin Keplak Semua Pemain

Wakil presiden Juventus, Pavel Nedved mengaku geram dan ingin mengeplak semua pemain saat mengetahui performa tim begitu mengecewakan.

Hal ini terungkap ketika Bianconeri kalah mengejutkan 1-0 di kandang dari Benevento di Serie A musim lalu, melalui tayangan film serial mereka, All or Nothing di Amazon Prime.

Mantan pemain sekaligus legenda klub asal Republik Ceko tersebut memang dikenal selalu berapi-api ketika menyaksikan pertandingan Bianconeri di tribune stadion sejak masuk ke jajaran manajemen.

Nedved meluapkan amarahnya di depan kamera dalam serial Amazon Prime All or Nothing: Juventus, yang dirilis pada Kamis (25/11) kemarin.

"Banyak yang arogan, mereka tersingkir dari Liga Champions," kata Nedved seperti dikutip Football Italia. "Kita harus ke sana dan mengeplak kepala mereka."

Direktur Fabio Paratici, yang sekarang di Tottenham Hotspur, menegaskan klub juga merupakan bagian dari masalah, tapi Nedved bersikeras kendala yang utama ada di ruang ganti para pemain.

"Tidak! Itu [masalahnya ada pada] mereka! Mereka!" tegas Nedved.

Juventus memang mengalami turbulensi parah sepanjang musim 2021/22 ketika ditangani oleh pelatih debutan, Andrea Pirlo.

Pada musim terakhir mereka diperkuat oleh Cristiano Ronaldo, Juve gagal mempertahankan Scudetto Serie A, tereliminasi di babak 16 besar Liga Champions dan hanya finis keempat di klasemen akhir musim liga.