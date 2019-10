Oops, Juventus Ledek Inter Milan Lewat Video

Video kocak Juventus pascakemenangan di Giuseppe Meazza viral di dunia maya.

Tim media sosial punya cara unik dalam menyambut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Milan, Minggu (6/10). Mereka mengunggah sebuah video kocak untuk meledek rival bebuyutannya itu.

"Oops, we did it again! (Oops, kami melakukannya lagi)," demikian tema besar video yang diunggah di akun resmi media sosial Juve ini, menandakan bahwa Bianconeri lagi-lagi mengalahkan Inter.

Menurut catatan, Inter memang sudah tiga tahun terakhir tidak pernah berjaya dalam duel bertajuk Derby d'Italia ini. Terakhir kali Nerazzurri mengalahkan Juve terjadi pada September 2016. Pada enam pertemuan selanjutnya, termasuk duel semalam, Juve menang empat kali dan seri dua kali.

Video itu sendiri berisi deretan meme kocak, disertai kompilasi gol-gol Bianconeri ke gawang Inter pada laga-laga sebelumnya. Hingga Senin (7/10) malam, video ini sudah disaksikan lebih dari 1 juta orang di Facebook dan mendapat ribuan re-tweet di Twitter.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Lewat video ini, barangkali Juventus ingin membalas ejekan dari fans Inter pada April lalu. Dalam Derby d'Italia musim lalu, publik Giuseppe Meazza membentangkan spanduk “Oops, you did it again (Oops, kami melakukannya lagi)” yang meledek eliminasi Juventus di perempat-final Liga Champions melawan .

Hasil ini bukan cuma menghentikan rekor 100 persen Inter di Italia, tapi juga membawa Juve naik ke puncak klasemen.