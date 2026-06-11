Juventus, inilah kapan pengumuman resmi mengenai Carnevali akan dirilis

Langkah cepat diambil oleh John Elkann yang, seperti dilaporkan oleh Sky Sport, memutuskan untuk melakukan perombakan di jajaran pimpinan klub begitu ia yakin bahwa orang yang selama ini dianggapnya sebagai solusi terbaik—pilihan utamanya—sudah tersedia: Giovanni Carnevali. Mengingat hubungan yang mengikat eksekutif berpengalaman ini dengan Sassuolo, dibutuhkan waktu untuk mengkomunikasikan kepada pemilik klub yang kini hampir menjadi mantan klubnya tentang keputusannya untuk hengkang setelah 12 tahun bekerja dengan sangat baik, sekaligus memastikan penyelesaian proses kedatangan pelatih baru dari Catanzaro, Alberto Aquilani.





Kini Carnevali akan memiliki kesempatan untuk meresmikan kedatangannya ke Juventus sebagai direktur eksekutif baru, yang dipilih oleh pemilik Bianconeri sebagai figur kunci untuk menghidupkan kembali ambisi klub. Pengumuman resmi akan dilakukan besok.