Nyaris Ke Juventus, Tiru Cristiano Ronaldo & 10 Fakta Erling Braut Haaland Yang Mungkin Belum Anda Tahu

Dengan ayah Haaland, Alf-Inge, bermain untuk saat sang ibu mengandung Haaland, bintang ini bisa saja memilih untuk memperkuat The Three Lions karena lahir di Yorkshire city.

Bagaimanapun juga, dia akhirnya memilih untuk mengikuti jejak ayahnya, melakoni debut bersama timnas Norwegia saat melawan Malta pada 5 September 2019.

Ayah Haaland bukan satu-satunya mantan atlet dalam keluarga, dengan ibunya, Gry Marita, merupakan juara nasional heptathlon di Norwegia.

Ya benar. Haaland memiliki rekor dunai untuk lompat jauh berdiri pada kategori U-5, lompatannya mencapai 1,63 meter pada 2006 silam.

Selain sepakbola, dia juga senang bermain handball dan juga kerap berpartisipasi dalam olahraga ski.

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE