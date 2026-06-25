Jurnalis Saudi mengumumkannya: Imam Ashour akan pindah ke klub ini

Laporan media pada Kamis malam ini mengungkap bahwa Imam Ashour, gelandang Al-Ahly Mesir, hampir hengkang dari skuad "Kastil Merah" selama bursa transfer musim panas.

Imam Ashour belakangan ini dikaitkan dengan kepindahannya dari Al-Ahly, terutama setelah penampilannya yang menonjol dalam dua pertandingan pertamanya bersama tim nasional Mesir saat menghadapi Belgia dan Selandia Baru, di mana ia mencetak gol spektakuler ke gawang "Setan Merah".

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Menurut pernyataan jurnalis Saudi Saud Al-Sarami, mantan juru bicara Al-Nassr, klub Riyadh telah melakukan negosiasi dalam beberapa hari terakhir terkait peminjaman Imam Ashour dari Al-Ahly.

Ia menjelaskan bahwa Imam Ashour kemungkinan besar akan pindah ke klub Al-Riyadh, meskipun sang pemain memiliki beberapa tawaran dari klub-klub Liga Inggris.

Beberapa laporan media dalam beberapa hari terakhir menyebutkan adanya minat dari dua klub Inggris, yaitu Tottenham Hotspur dan Aston Villa, untuk membeli kontrak sang maestro Al-Ahly.