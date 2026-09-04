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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Jurnalis Madrid: Mourinho mengejutkan saya dengan keputusan ini

J. Mourinho
B. Silva
E. Camavinga
Real Madrid
LaLiga
Real Betis
Portugal
Prancis
Spanyol

Kepercayaan Portugal beralih ke taruhan yang berbeda

Thomas Roncero, analis terkenal dalam program El Chiringuito sekaligus wakil pemimpin redaksi surat kabar AS, mengomentari susunan pemain Real Madrid untuk laga menghadapi Real Betis yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat, pada pekan keempat Liga Spanyol.

Roncero, yang dikenal sebagai pendukung Real Madrid, mengatakan dalam pernyataan yang disorot surat kabar "AS": "Duduknya Bernardo di bangku cadangan merupakan hal yang mengejutkan karena ia akan absen pada hari Selasa akibat sanksi larangan bermain. Keputusan ini memperkuat kepercayaan Mourinho terhadap Camavinga."

Ia menambahkan: "Bagaimanapun, trio emas tetap bermain bersama dengan kehadiran Bellingham, Mbappe, dan Vinicius Junior, ditambah sang penyihir Guler. Madrid seharusnya mampu mengalahkan Betis dan melanjutkan rangkaian kemenangan."

Ia menutup: "Ngomong-ngomong, lini pertahanan yang menurut saya akan menjadi andalan tim sepanjang musim ini ikut bermain, yang terdiri dari Dumfries, Konate, Huijsen, dan Cucurella. Dengan tim seperti ini, kemenangan harus diraih."

Berikut susunan pemain inti Real Madrid pada laga hari ini:

Champions League
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Real Madrid
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Inter crest
Inter
INT
Champions League
Lille crest
Lille
LIL
Real Betis crest
Real Betis
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Penjaga gawang: Courtois.

Pertahanan: Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella.

Tengah: Valverde, Camavinga, Arda Guler, Bellingham, Vinicius.

Serangan: Kylian Mbappe.

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